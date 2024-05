Polacy już błyszczą w Lublanie. Klaudia Zwolińska wicemistrzynią Europy

Eksperci: Lotnictwo neutralne klimatycznie to mżonka. Trzeba ograniczyć loty

Nie da się doprowadzić do stworzenia lotnictwa neutralnego klimatycznie, jeśli myśli się o wykorzystaniu tylko jednego sposobu - wynika z raportu Biura ds. Oceny Skutków Technologii (TBA) przy niemieckim Bundestagu. To oznacza, że osiągnięcie środowiskowych do 2050 roku nie jest możliwe.