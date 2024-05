Startują mistrzostwa Europy. Polacy liczą na medale

Sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie wraca do macierzystego wydziału. Sześć lat temu sędzia został przymusowo przeniesiony do innego wydziału przez ówczesną prezes SO w Krakowie, a obecnie szefową Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką.