Nairo i Daryn przylecieli do Francji czarterem, ale z międzylądowaniem w Hiszpanii. Celnicy przeszukali bagaże kolarzy. Znaleźli w nich mnóstwo produktów wspomagających – suplementów diety, butelek z roztworami soli fizjologicznej, leków. Nie tyle obecność, co ilość tych środków wzmogła czujność Guardia Civil. Poinformowali o tym francuskich żandarmów z Centralnego Biura ds. Zwalczania Ataków na Środowisko i Zdrowie Publiczne (OCLAESP).

Francuzi zwrócili na to uwagę. Serum fizjolgiczne, które znajdowało się w bagażach Quinatnów znajduje się na liście zakazanych przez WADA środków. Nie spuszczali braci z oczu i śledzili wszystko to (w ramach prawa), co dzieje się w i wokół grupy Arkea.

Smoothie zamiast szczepionki

Wtedy właśnie pojawił się w niej Fredy Alexander Gonzales Torres. Na prośbę kolumbijskich kolarzy zastąpił głównego lekarza grupy, który nagle zachorował. Żandarmi szybko zainteresowali się działaniami medyka.

Po starannej obserwacji, dzień po najtrudniejszym etapie wyścigu, weszli do pokojów, który opuścili bracia i osobisty kolumbijski fizjoterapeuta kolarzy. Wszędzie znaleziono zakrwawione opatrunki. Kolejnego dnia funkcjonariusze byli w apartamencie zawodników podczas gdy poddawani byli zabiegom. Gdy wyszli fizjoterapeuta i Torres pokazali bagaże, w których były zakrwawione opatrunki, zużyte zestawy do transfuzji z pustym woreczkiem po chlorku sodu (jednym ze składników serum fizjologicznego), strzykawki, opaski uciskowe.

Do materiałów ze śledztwa dotarli dziennikarze „L’Equipe’. Podczas przesłuchania lekarz odpowiadał rzeczowo, nic nie było w stanie go zaskoczyć. Do obrony wykorzystał pandemię. Wyznał, że nie stosuje szczepionek, bo jest na nie odporny i wszystkie środki, które zgromadził stosował sam. Powoływał się na opinię „swoich” kolarzy, którzy nazywają go „panem smoothie” ze względu na jego zamiłowanie do medycyny naturalnej i wszystkich nowinek z zakresu naturalnej suplementacji. Na dowód Torres pokazał ślady po igłach na swoich ramionach.