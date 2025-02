Polskie kolarstwo. Nadzieja w kobietach i Stanisławie Aniołkowskim

Ile Polek pojedzie w World Tour?

Dużo lepiej wygląda sytuacją w kobiecym peletonie. W Women’s World Tour jeździ osiem zawodniczek z Polski i wiele z nich posiada ogromny potencjał.

Oprócz zwyciężczyni Tour de France Katarzyny Niewiadomej (CANYON/SRAM zondacrypto) są to: Marta Jaskulska (CERATIZIT-WNT), Marta Lach (Team SD Worx), Daria Pikulik (Human Powered Health), Wiktoria Pikulik (Human Powered Health), Kaja Rysz (Roland), Agnieszka Skalniak-Sójka (CANYON/SRAM zondacrypto), Dominika Włodarczyk (UAE Team).

Najważniejsze kolarskie wyścigi pierwszej części sezonu 2025

Pełnia sezonu kolarskiego u kobiet nastąpi wiosną u panów kolarska geografia i co za tym idzie kalendarz radykalnej zmianie uległ już kilka la temu.

Zamiast tradycyjnego otwarcia sezonu na początku lutego francuskim klasykiem Grand Prix La Marseillaise, rok zaczyna się w styczniu w Australii wieloetapowym wyścigiem Tour Down Under (w ProTour, poprzedniku World Tour, od 2009 roku). W miniony weekend na Antypodach odbył się jeszcze Cadel Evans Great Ocean Race. W obu imprezach wziął udział Kwiatkowski – bez znaczących rezultatów.

W World Tour kolarze będą się ścigać teraz w UAE Tour, a potem wszystko wróci do normy. W marcu będą Paryż – Nicea i Tirreno Adriatico, uroczy klasyk po toskańskich szutrach Strade Bianche, i renomowany Milan – San Remo. Od końca marca do końca kwietnia przyjdzie czas na wciągające jednoetapowe wyścigi w Belgii i Holandii wraz z francuskim legendarnym Paryż – Roubaix. Tak więc, byle do wiosny.