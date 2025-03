Czy peleton zwolni? Kolarze czują się coraz bardziej zagrożeni

Podczas sprintów do kraks dochodzi co wyścig. Kilka tygodni temu miał miejsce zupełnie inny incydent. Podczas Etoile des Besseges na trasie pojawił się samochód. Kolarze zaczęli gwałtownie hamować. Upadali jak kostki domina. Jeden z nich trafił do szpitala. Z rywalizacji – w proteście przeciw „problemom z bezpieczeństwem” – wycofało się aż dziewięć drużyn.

Ograniczenie prędkości w wyścigach

Bezpieczeństwo na wyścigach to obecnie jeden z głównych przedmiotów dyskusji w peletonie. – Z roku na rok czujemy się coraz bardziej zagrożeni, ponieważ jeździmy coraz szybciej, a niektórzy wiele ryzykują – mówi w „L’Equipe” francuski kolarz Julian Alaphilippe. – To powinien być priorytet nie podlegający dyskusji. Wyścig musi być bezpieczny – apeluje zwyciężca Tour de France z 2018 roku Walijczyk Geraint Thomas.

Jednym ze sposobów, by je zagwarantować, jest zdaniem niektórych dyrektorów grup kolarskich i samych kolarzy, ograniczenie prędkości. To wydają się nielogiczne, „wbrew naturze” rywalizacji najlepszych i najszybciej jeżdżących na rowerach zawodników na świecie, wręcz niezrozumiałe, ale pomysł taki istnieje.

Tylko jak go wdrożyć w życie?

Sprzęt jest za dobry

Większość pytanych we francuskim dzienniku „L’Equipe” mówi, że jedynym sposobem jest wprowadzenie zmian w sprzęcie. Istniał projekt, aby w rowerach montować poduszki powietrzne, ale postulaty dotyczą raczej zastosowania ograniczeń.