Super Bowl. Wysokie loty Orłów

Oficjalnie tego nie zadeklarował, ale wcześniej pogratulował awansu do wielkiego finału drużynie z Kansas City. „Gratulacje dla Kansas City Chiefs. Co za wspaniały zespół, trener, rozgrywający, i właściwie wszystko inne, łącznie z tymi fantastycznymi fanami, którzy głosowali na mnie (MAGA!) w rekordowej liczbie”.

Z Filadelfią było mu nie po drodze. Siedem lat temu prezydent anulował zaproszenie do Białego Domu dla Eagles. Kilku zawodników klękało w ramach protestu przeciw nierównościom rasowym podczas hymnu narodowego. Trump uznał to za brak szacunku. Nic nie wiadomo, aby tradycja przyjmowania zwycięzców nie została zachowana w tym roku.

Ile za reklamę przed Super Bowl?

Prezydent został gorąco przywitany w Nowym Orleanie, ale nie dotrwał do końca spotkania. Wyszedł przed pokazem muzycznym w przerwie, znanym jako Halftime Show. 12-minutowy program muzyczny zaprezentował raper Kendrick Lamar, który podczas ostatniego Grammy zgarnął pięć statuetek.

Tu również doszło do niepisanej rywalizacji. Aby nie narazić się na proces, po konsultacji z prawnikami, ze swojego największego hitu „Not Like Us” usunął kilka wersów, w których posądza o pedofilię swojego muzycznego przeciwnika Drake’a. Częścią tego konfliktu w świecie amerykańskich celebrytów był występ Sereny Williams. Zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych wystąpiła w tańcu do wspomnianej piosenki. Podobno celowo. Drake przed laty był jej partnerem.

W widowisku wziął także udział aktor Samuel L. Jacskon. Na trybunach siedziała Taylor Swift, przyjęta przez publiczność nieprzychylnie. To ta druga z tych ważnych po Trumpie osób wspierająca Chiefs (ze względu na swojego partnera). Specjaliści twierdzą, że dzięki piosenkarce nastąpił wzrost zainteresowania futbolem amerykańskim w USA, szczególnie u nastolatek.