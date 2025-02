Finał Super Bowl. Zwycięzca bierze wszystko

Dziwnym trafem prezydent zapomniał pogratulować zespołowi z Filadelfii. To raczej nie przypadek. Kiedy w 2018 roku Eagles wygrali w Super Bowl, ostatecznie nie doszło do ich odwiedzin w Białym Domu, które tradycyjnie składa zwycięska drużyna. Gdy kilku graczy oświadczyło, że nie wybiera się do Waszyngtonu, prezydent anulował zaproszenie. Poszło o klękanie czarnoskórych zawodników podczas odgrywania hymnu narodowego, co Trump w ostrych słowach krytykował.

Super Bowl to ten wyjątkowy moment, kiedy wszystkie polskie media na chwilę interesują się sportem, którym wcale nie zajmują się na co dzień i zaliczają przy tym jazdę obowiązkową: informują, kto da koncert w przerwie, tzw. Halftime Show (tym razem będzie to raper Kendrick Lamar), ile kosztuje półminutowy spot reklamowy w amerykańskiej telewizji (w ubiegłym roku było to 7 milionów dolarów) i ile skrzydełek z kurczaka zjedzą i piwa wypiją Amerykanie. Dobre i to, bo też przyczynia się do zwiększenia zainteresowania futbolem amerykańskim w Polsce.

Wracając do sportu: być może najbardziej trafnej odpowiedzi na pytanie, kto wygra, udzielił Dan Orlovsky, analityk ESPN, były gracz futbolu amerykańskiego. Brzmiała krótko, podobnie jak uzasadnienie. „Chiefs. Bo to Chiefs”. Pewności jednak nie ma. Bo to Super Bowl.

Mecz pokaże Polsat, początek w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 0.30

Autor jest dziennikarzem „Kroniki Beskidzkiej”