Kolejna kwalifikacja. Reprezentacja Polski na igrzyska rośnie

Pakiet klimatyczny zasadza się na tym, że oddziaływanie człowieka jest tak duże, że niszczy klimat przez emisję gazów cieplarnianych. Jako szkodnika i chłopca do bicia upatrzono sobie między innymi rolnictwo (…) Po co niszczyć to rolnictwo? Tylko dlatego, że ktoś sobie ubzdurał, że ma negatywny wpływ na klimat? - mówił na antenie Radia Plus Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.