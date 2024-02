Wylot na Wyspy Brytyjskie na rzecz przygotowania do igrzysk poświęcili m. in. Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik, Sofia Ennaoui, Kajetan Duszyński czy Karol Zalewski. Kontuzje leczą Michał Rozmys, Paweł Wiesiołek oraz Konrad Bukowiecki, a 8 lutego, czyli dokładnie pół roku przed rozpoczęciem siedmioboju na igrzyskach w Paryżu, syna urodziła wieloboistka Adrianna Sułek, która wciąż marzy o olimpijskim medalu.

Liderką reprezentacji będzie Ewa Swoboda, która pięć lat temu zdobyła w Glasgow złoto, a dziś w biegu na 60 metrów z czasem 7.01 jest wiceliderką światowych list. - Powrót do tak szczęśliwego dla mnie miejsca jest ekscytujący. Wiem, że w hali wymieniono bieżnię. Mam nadzieję, że okaże się jeszcze szybsza i będzie sprzyjała w uzyskiwaniu świetnych wyników - mówi.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Skład reprezentacji Polski

Swoboda to najważniejsza w naszej kadrze kandydatka do medalu. Wysoką formę podczas zimowych startów pokazał Piotr Lisek, ale wciąż jest tylko dziesiątym zawodnikiem list (5.82 m), a w obecności ścigającego się z historią Duplantisa reszta świata rywalizuje raczej jedynie o srebro. Trudno o podium będzie również sztafecie kobiet, bo choć do biegania wróciła Justyna Święty-Ersetic, a rekord świata Masters pobiła Marika Popowicz-Drapała (51.87), to lista nieobecnych jest długa.

Halowe mistrzostwa świata w Glasgow Skład reprezentacji Polski Kobiety: Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda (60 m), Angelika Sarna, Anna Wielgosz (800 m), Martyna Galant, Weronika Lizakowska (1500 m), Pia Skrzyszowska, Weronika Nagięć (60 m przez płotki), Kinga Gacka, Anna Maria Gryc, Marika Popowicz-Drapała, Justyna Święty-Ersetic, Alicja Wrona-Kutrzepa (sztafeta 4x400 m)

Mężczyźni: Mateusz Borkowski (800 m), Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański (60 m przez płotki), Norbert Kobielski (skok wzwyż), Piotr Lisek, Robert Sobera (skok o tyczce), Patryk Grzegorzewicz, Mateusz Rzeźniczak, Daniel Sołtysiak, Maksymilian Szwed, Jan Wawrzkowicz (sztafeta 4x400 m)

- Po konsultacjach z trenerami zdecydowaliśmy się wystawić w Glasgow obie sztafety, a doświadczenie w ich składach miesza się z młodością. Pamiętajmy jednocześnie, że mamy rok olimpijski i najważniejszym startem w tej części sezonu będą dla nich kwalifikacje do igrzysk, które odbędą się za dwa miesiące na Bahamach - wyjaśnia dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.