By znaleźć ostatnie zawody Grand Prix, w których Bartosz Zmarzlik nie zmieścił się w czołowej ósemce, trzeba się cofnąć do 2019 roku i turnieju w Pradze. Od tamtej rundy czterokrotny mistrz świata wyśrubował ten rekord do 51 kolejnych rund, w których brał udział (z jednej został w zeszłym roku wykluczony w kontrowersyjnych okolicznościach).



Ale w ostatnim czasie Zmarzlik nie ma dobrej passy. Niedawno stracił niespodziewanie tytuł indywidualnego mistrza Polski, w lidze zaliczył pierwszy od dawna mecz bez biegowej wygranej. Wciąż jest jednak dominatorem, jego kolejne złoto w Grand Prix nadal nie wydaje się zagrożone, ale o tym, że ma świadomość kryzysu, świadczyła niespodziewana przesiadka w piątkowych kwalifikacjach GP w Cardiff na silniki Petera Johnsa. Zawodnik Motoru Lublin od lat wierny był sprzętowi polskiego tunera Ryszarda Kowalskiego.



Kwalifikacji Zmarzlik nie podbił. Samą rundę na Principality Stadium również rozpoczął na jednostce Johnsa, przywiózł zero i szybko wrócił do silników Kowalskiego. Z nieco lepszym skutkiem, ale siedem punktów w fazie zasadniczej dało tylko 10. miejsce w stawce 16 uczestników. W Cardiff czołówka była bardzo wyrównana - pierwszego Duńczyka Mikkela Michelsena od dziewiątego Macieja Janowskiego dzieliły raptem dwa punkty. Do półfinałów z Polaków awansował tylko Dominik Kubera. Szymon Woźniak okazał się najsłabszy - z trzema punktami zajął 16. pozycję.



Bartosz Zmarzlik po GP w Cardiff: Ewidentnie byłem słaby

Kubera w ładnym stylu przeszedł półfinał, ale w finale przyjechał ostatni. Wygrał, po raz czwarty w karierze – i to w swoim czwartym finale – Brytyjczyk Daniel Bewley, przywożąc za plecami rodaka Roberta Lamberta. Ostatnie miejsce na podium zajął Szwed Fredrik Lindgren.