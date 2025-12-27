Reklama
Szczęśliwa Maryna. Życiowy wynik Gąsienicy-Daniel w alpejskim Pucharze Świata

Maryna Gąsienica-Daniel zajęła piąte miejsce w slalomie gigancie podczas zawodów Pucharu Świata w austriackim Semmering. To jej najlepszy wynik w karierze.

Publikacja: 27.12.2025 17:04

Maryna Gąsienica-Daniel

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Tomasz Wacławek

Po pierwszym przejeździe Polka była 12. w stawce – 1,56 s za prowadzącą Szwedką Sarą Hector. W drugiej próbie poprawiła się na tyle, że zdołała nawet wyprzedzić Amerykankę Mikaelę Shiffrin.

Liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ostatecznie zameldowała się na szóstej pozycji, Gąsienica-Daniel była tuż przed nią. Polka wykorzystała błędy rywalek, do zwyciężczyni – Austriaczki Julii Scheib – straciła 1,36 s.

„Jestem na właściwej drodze”. Maryna Gąsienica-Daniel po sukcesie w Pucharze Świata 

– To była trudna trasa, bardzo wyboista, ale trzeba było atakować od początku do końca – opowiadała Gąsienica-Daniel przed kamerami Eurosportu. – Jestem bardzo szczęśliwa. Pracuję bardzo ciężko, żeby znaleźć się w takim miejscu. Szczerze mówiąc, czuję ulgę, bo ten wynik pokazuje, że jestem na właściwej drodze.

Po raz pierwszy od marca 2023 r. 31-letnia Polka zakończyła zawody Pucharu Świata w czołowej dziesiątce. Wówczas była ósma w Soldeu (Andora). W latach 2021-2022 czterokrotnie zajmowała w PŚ szóste miejsce.

Czwarte igrzyska Maryny Gąsienicy-Daniel

Przed niedzielnym slalomem Gąsienica-Daniel jest 29. w klasyfikacji generalnej (biorąc pod uwagę tylko slalom gigant – 11.). Kolejny gigant zostanie rozegrany 3 stycznia w Kranjskiej Gorze (Słowenia).

Występ Polki w Austrii pozwala z nadziejami czekać na olimpijską rywalizację w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). To będą jej czwarte igrzyska. Debiutowała w Soczi (2014), ale to w Pekinie (2022) osiągnęła jak dotąd największy sukces. Ósma pozycja w gigancie to najlepszy wynik w polskim kobiecym narciarstwie alpejskim od czasu szóstego miejsca Małgorzaty Tlałki na igrzyskach w Sarajewie (1984).

Źródło: rp.pl

Maryna Gąsienica-Daniel Alpejski Puchar Świata
e-Wydanie
