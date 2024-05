Koniec mistrzostw świata dla hokeistów z Polski. "Niedosyt, a nie rozczarowanie"

Jeśli nie będzie lodowisk, to nie będzie hokeja na dobrym poziomie. Musimy postawić na rozwój infrastruktury.

Kto może być liderem reprezentacji w przyszłości?

Atak Dominik Paś – Kamil Wałęga – Maciaś to linia, która powinna przejąć pałeczkę. Pierwszy zagrał bardzo dobry turniej. Jest silnym zawodnikiem i nie unika gry kontaktowej, co pokazał w lidze, a na najwyższym poziomie potwierdził. Co do Wałęgi uważam, że stać go na więcej. Jego potencjał nie jest do końca wykorzystany. Macias z kolei pokazał, że nauczył się czegoś w USA.

Występ w Ostrawie pomoże w rozwoju polskiego hokeja?

Jeśli nie będzie lodowisk, to nie będzie hokeja na dobrym poziomie. Nie może być tak, że przez osiem miesięcy jest lód, a przez cztery trzeba trenować na siłowni, biegać po górach i uprawiać dyscypliny uzupełniające. Musimy postawić na rozwój infrastruktury.