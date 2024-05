Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie. Krystian Dziubiński: Złość w nas kipiała

Mistrzostwa świata to siedem spotkań na najwyższym poziomie. Takiej serii meczów z topowymi drużynami nie graliśmy od 20 lat

Jakim szkoleniowcem jest Robert Kalaber?

Potrafi rządzić twardą ręką, ma swoje zasady, ale dużo też rozmawiamy. Zwraca uwagę na szczegóły. Dla niego każdy detal ma znaczenie — choćby to, ile czasu spędzimy w autobusie, o której wrócimy do domu, jaki jest plan lotu. Wszystko to z nami konsultuje.

Nie da się ukryć, że na MŚ będziecie walczyć o utrzymanie...

Przed turniejem graliśmy z mocnymi sparingpartnerami. Tak samo było rok temu przed imprezą w Nottingham, gdzie wywalczyliśmy awans. Wtedy to nam pomogło wskoczyć na wyższy poziom. Ten proces trwa. Mistrzostwa świata to siedem spotkań na najwyższym poziomie. Takiej serii meczów z topowymi drużynami nie graliśmy od 20 lat.

Co oznacza dla was możliwość zmierzenia się z hokeistami z NHL?

Graliśmy przeciwko takim zawodnikom już w kwalifikacjach do igrzysk. To dodatkowa motywacja, bo mowa o gwiazdach. Cały czas nam uciekają pod względem poziomu, ale musimy ich gonić.