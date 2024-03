Skoki narciarskie. Alexander Stoeckl może przejąć reprezentację Polski

To trenerska sława, która od marca 2011 roku prowadzi Norwegów. Wygrał i zdobył z nimi wszystko, ze złotymi medalami najważniejszych imprez na czele. W tym sezonie w norweskiej kadrze doszło jednak do konfliktu. Skoczkowie, których reprezentował Johann-Andre Forfang, napisali list do kierownictwa związku w którym wyłożyli, że domagają się zmiany sztabu szkoleniowego, mimo że kontrakt Stoeckla obowiązuje do końca sezonu 2025/26.

Skoki narciarskie. Czy Thomas Thurnbichler straci pracę

Nieoficjalnie mówi się, że prezes PZN zaczął już rozmowy z Austriakiem. Nie wiadomo jednak, w jakiej roli Stoeckl miałby pracować z Polakami. Może zarówno zastąpić Thurnbichlera, jak i wziąć na siebie odpowiedzialność wyłącznie za tych najbardziej doświadczonych zawodników.

Małysz sam pracował niegdyś w podobnym systemie, bo gdy w 2008 roku trenerem reprezentacji został Łukasz Kruczek, Wiślanin przeżywał gorszy czas i po kilkunastu miesiącach trafił pod skrzydła Hannu Lepistoe, który kadrę prowadził wcześniej. Efektem były dwa srebrne medale igrzysk w Vancouver (2010) oraz podium mistrzostw Świata w Oslo na zakończenie kariery (2011).

Podobno w Planicy, podczas ostatniego weekendu sezonu, ma dojść do kolejnych rozmów między Małyszem i Stoecklem. Zmiany wydają się nieuniknione, a pytaniem pozostaje ich zakres. Kolejny sezon, już przedolimpijski, oznacza bowiem także perspektywę mistrzostw świata w Trondheim.