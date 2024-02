Podium coraz bliżej. Aleksander Zniszczoł nowym liderem kadry polskich skoczków

Czytaj więcej łyżwiarstwo Puchar Świata. Historyczny sukces Polaków w Kanadzie Cztery medale zdobyli Polacy podczas zawodów Pucharu Świata w Quebecu. Impreza w Kanadzie potwierdziła, że nasze łyżwiarstwo stoi dziś sprinterami.

Kim jest Aleksander Zniszczoł, lider kadry polskich skoczków

- Wiem, że skaczę na poziomie czołówki. W Willingen straciłem szansę na coś dużego. Nie powiem, że spaliłem się psychicznie, bo dobrze to sobie w głowie poukładałem. Szkoda podium, ale co się odwlecze, to nie uciecze – mówi zawodnik, który już w młodym wieku był skoczkiem obiecującym. Zniszczoł zdobył m.in. cztery medale mistrzostw świata juniorów, w tym złoty w drużynie (2014).

Polaków w najbliższy weekend czekają zawody w Lake Placid. Olimpijski obiekt z 1980 roku drugi raz z rzędu ugości karuzelę Pucharu Świata. Rok temu wiślanin w Stanach Zjednoczonych zajął 13 i 21. miejsce. Skoczków czekają konkursy indywidualne (sobota i niedziela o 15.15) oraz konkurs duetów (sobota 23.00).