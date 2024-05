Najmocniejszą bronią mistrzów Polski był tego dnia Fornal, ale sam przyjmujący, chociaż dobrze grał i w ataku, i w obronie, nie mógł odwrócić losów meczu. Trener Mendez próbował zmian, ściągnął z parkietu Patry’ego, ale jego zmiennik Ryan Sclater też nie był skuteczny. Nic nie dała także podwójna zmiana – rozgrywający Jarosław Maciończyk popełnił prosty, techniczny błąd i za chwilę znów usiadł na ławce rezerwowych.

Koniec siatkarskiego sezonu. Teraz Liga Narodów i igrzyska w Paryżu

Włochów tego dnia po prostu nie dało się złamać i chociaż mistrzowie Polski próbowali, to z każdą piłką widzieli to coraz wyraźniej. Przegrali pierwsze dwa sety, w trzeciej partii jeszcze poderwali się do walki i byli najbliżej przedłużenia tego spotkania, jednak w końcówce to Włosi okazali się lepsi.

Po ostatniej piłce odtańczyli taniec radości, a Michieletto wzruszony pobiegł na trybuny, żeby odszukać swoją dziewczynę.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla załamani padli na parkiet. Dla nich ten sezon klubowy kończy się słodko-gorzko, ale przynajmniej część z nich nie będzie mogła tego długo rozpamiętywać. Już za chwilę pojadą na zgrupowanie reprezentacji Polski, żeby przygotowywać się do meczów Ligi Narodów (jeden z turniejów odbędzie się w Antalyi) oraz igrzysk olimpijskich.