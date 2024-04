Po drugiej stronie siatki świetnie walczył Tomasz Fornal, skuteczny w ataku i obronie, na potrójnym bloku potrafił zaatakować Rafał Szymura, pomagali im Norbert Huber (fantastyczne bloki) i Jurij Gładyr. W tej sytuacji dało się ukryć słabszą dyspozycję Jeana Patry’ego.

Jastrzębski Węgiel po raz czwarty. Ogromne emocje w finale PlusLigi

Jastrzębianie kilka razy wychodzili na prowadzenie, ale rywale nie chcieli odpuścić i chociaż nogi już nie niosły, brali się za odrabianie strat. Dali radę to zrobić w drugim secie, prawie dopadli jastrzębian w trzeciej partii, ale to było wszystko, na co ich było stać tego dnia.

Ich lider Kwolek pod koniec meczu już nie miał zupełnie sił. Po jednej z obron padł na parkiet i pomagali mu fizjoterapeuci. Za chwilę, po kolejnym błędzie, trener Winiarski zdjął go z boiska. A jastrzębianie, niesieni dopingiem, rozpędzali się coraz mocniej. Wreszcie skuteczny stał się Patry, który wziął na siebie zdobywanie punktów. Już kilka minut przed końcem spotkania kibice byli pewni, że ich drużyna nie wypuści szansy z rąk. Rozpoczęli fetę, a po ostatniej piłce dołączyli do nich siatkarze i nawet trener Marcelo Mendez, po którym na co dzień nie widać emocji.

Siatkarze Aluronu też zasłużyli na brawa. Krok po kroku, sezon po sezonie, wspinają się coraz wyżej w hierarchii PlusLigi. Dwa lata temu zdobyli brązowe medale, przed rokiem byli na czwartym miejscu, teraz postawili się drużynie Jastrzębskiego Węgla i na dobre dołączyli do grona najmocniejszych drużyn PlusLigi.

Można tylko żałować, że przez długi sezon reprezentacyjny, przy którym upiera się FIVB finał miał jedynie trzy spotkania, bo obie drużyny dostarczyły niesamowitych emocji.