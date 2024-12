Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Czekaliśmy dziesięć lat, Polki grają dalej!

Norweg miał zbudować drużynę, która wystąpi w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Paryżu, ale Polki szansę na walkę o olimpijskie przepustki straciły na ubiegłorocznych mistrzostwach świata, gdzie zajęły dopiero szesnaste miejsce. To mógł być koniec cyklu, ale Senstad otworzył kolejny.

Może pomogło to, że gra bywała lepsza niż wyniki, a może poprzedniego prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) Henryka Szczepańskiego miał przekonać list w obronie selekcjonera, który napisały wtedy same zawodniczki. Senstad dostał więc jeszcze jedną szansę. Doświadczony szkoleniowiec przygotował reprezentację do mistrzostw Europy, czyli imprezy, podczas której reprezentacja za jego kadencji – dostał pracę w sierpniu 2019 roku – wygrała jeden z sześciu meczów.

- Może nie mamy największych gwiazd, ale ważny jest koncept, bo musimy grać jako zespół oraz pokazać, że nasze serca są trochę większe od innych – zapowiadał Senstad i na spełnienie tych obietnic przez jego drużynę musieliśmy poczekać tak naprawdę do trzeciego meczu.

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Polki miały rachunki do wyrównania

Porażkę z Francuzkami (22:35) wliczyliśmy w koszty przed turniejem, bo choć wicemistrzyniom olimpijskim zmienił się trener - Oliviera Krumbholza zastąpił dotychczasowy asystent Sébastien Gardillou - to wciąż mieliśmy do czynienia z drużyną gwiazd kraju, gdzie piłkę ręczną uprawia 23 tys. kobiet (globalnie w Polsce licencji jest 16 tys.). Dwa dni później Polki wygrały zaś z Portugalkami (22:21), które awansowały do turnieju tylko dzięki jego powiększeniu z 16 do 24 drużyn.