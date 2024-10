Sławomir Szmal dla "Rzeczpospolitej": Bogdan Wenta w ZPRP? Zarząd jest już wybrany

Czego spodziewa się pan po audycie?

Sam nie wiem. Robię po prostu to, co powinno się robić, przejmując firmę czy zarządzanie spółką. Audyt wejścia jest czymś naturalnym, bo trzeba wiedzieć, jak funkcjonuje dana organizacja. Ja byłem w ZPRP przed trzy lata wiceprezesem do spraw szkolenia, ale chociażby w sprawie finansów moja wiedza nie była zbyt duża. Potrzebuję na tym polu informacji, które pomogą w organizacji funkcjonowania związku oraz zapewnią bezpieczeństwo mojej osoby.

Minister sportu podpisał zarządzanie dotyczące transparentności w polskich związkach sportowych obejmujące chociażby listę umów czy wykaz wynagrodzeń członków organów statutowych…

Znam temat, a transparentność była w moim programie wyborczym.

Czy będzie pan jako prezes pobierał pensję?

Tak, ale jeszcze nie ustaliłem jej wysokości. To kwestia, którą zatwierdza zarząd - pierwsze spotkanie zaplanowaliśmy na 5 listopada - a stroną umowy jest komisja rewizyjna. Negocjując tę kwestię będę opierał się na tym, co było w ZPRP do tej pory.

Zarząd sam będzie sobie przyznawał premie, jak po ubiegłorocznych mistrzostwach świata?

To temat, który był obecny przed wyborami w mediach. Chcę najpierw przedyskutować go z zarządem. Uważam jednak, że jeśli ma być premiowany, to powinno istnieć jakieś ciało, które pełni rolę nadzorczą i takim może być w tym przypadku walne zgromadzenie.