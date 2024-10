Wielki zwrot w Rosji. Pułkownik Stanisław Pozdniakow podał się do dymisji

ROC nie wróci oczywiście do ruchu olimpijskiego, póki wśród jego członków będą organizacje sportowe z Chersonia, Doniecka, Ługańska oraz Zaporoża, ale zmiana na czele organizacji to ważny sygnał wysłany w kierunku sportowego świata, i to wcale nie pierwszy.

Rosjanie jeszcze w czerwcu organizowali przecież w Kazaniu igrzyska BRICS, ale już planowane na wrzesień Igrzyska Nadziei w Moskwie i Jekaterynburgu, które miały stać się realną konkurencją dla tych olimpijskich i były solą w oku Bacha – MKOl nazwał je „wrogimi oraz cynicznymi” – organizatorzy przełożyli. Nie ma tak naprawdę pewności, czy kiedykolwiek się odbędą.

Kadencja Pozdniakowa była ciągłym zarządzaniem kryzysowym, bo już w drugim roku jego pracy Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zawiesiła Rosjan za manipulowanie danymi moskiewskiego laboratorium antydopingowego. Przetrwał pandemię oraz napaść na Ukrainę.

Rosyjskie media podkreślają, że nie tylko sprawnie nawigował komitetem w dobie kryzysu, ale także wywalczył wysokie odszkodowania dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w igrzyskach. Chwalą go działacze, trenerzy oraz sami sportowcy. Słychać, że Rosja nie może sobie pozwolić, aby taki dyplomata i mąż stanu pozostał poza strukturami, ale przyszłość Pozdniakowa to dziś niewiadoma.

Kim jest Michaił Diegtiariew. Minister sportu i przyszły szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego?

– Musimy poprawić poziome zarządzanie naszym sportem oraz skonsolidować aspiracje i zasoby wszystkich szczebli władzy, a także korporacji, przedsiębiorstw i organizacji publicznych – przekonuje wicepremier Dmitrij Czernyszenko, który był szefem komitetu organizacyjnego igrzysk w Soczi.