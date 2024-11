Kolejna wpadka piłkarzy ręcznych. Reprezentacja Polski na razie się nie rozwija

- Arogancja jest karana, a my byliśmy aroganccy. Weszliśmy w mecz bez agresji, bez woli, a w obronie każdy robił, co chciał. Pierwsza połowa to był dramat – mówił po spotkaniu z Izraelem Lijewski, a obrotowy Bartłomiej Bis dodawał: - Rywale nas nie zaskoczyli. Pierwsza połowa nie wyglądała tak, jak powinna, i choć w drugiej pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę ręczną, to było za mało.

Zawodnicy rozczarowali, a decyzjami nie pomógł im Lijewski. Nie sprawdziła się koncepcja z praworęcznym graczem na prawej stronie rozegrania, a Marcel Jastrzębski i Jakub Skrzyniarz bronili z 16-procentową skutecznością. Kilka dni później, przeciwko Rumunom, było już lepiej. Dobrą zmianę między słupkami dał Adam Morawski, a w drugiej linii po prawej stronie większość meczu spędził skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Polacy prowadzili nawet siedmioma golami, żeby wygrać 28:27.

Czytaj więcej Piłka ręczna Liga Mistrzów. Industria Kielce i Orlen Wisła Płock stoją pod ścianą Cztery z czternastu meczów wygrały tej jesieni w Lidze Mistrzów Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. Po raz pierwszy od 2009 roku polskiej drużyny może zabraknąć w fazie pucharowej.

- Przeżyliśmy rollercoaster. Mieliśmy po pierwszej połowie przewagę i nawet nie wiedziałem, że potrafimy tak dobrze grać w obronie, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy sami nie zafundowali sobie emocji. Nie było łatwo, lekko i przyjemnie, ale w tym trudnym okresie udało nam się wywieźć dwa punkty z trudnego terenu – mówi dziś Lijewski, który wie, że przed jego drużyną dużo pracy.

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zrobiła krok do tyłu

Izraelczycy raz, w 2002 roku, grali na wielkiej imprezie, a Rumuni ostatnio byli w elicie 13 lat temu. To druga europejskiej piłki ręcznej i rywale, z którymi przyjdzie nam rywalizować o drugie miejsce w grupie – awans wywalczą dwa zespoły oraz najlepsze spośród tych, które zajmą trzecie lokaty – bo faworytem są Portugalczycy, czyli siódma drużyna ostatnich mistrzostw kontynentu. Zwycięstwo i remis na otwarcie eliminacji należy oceniać raczej jako punkt stracony, a nie trzy zdobyte.