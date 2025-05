Finał zranionych. Tottenham - Manchester United o triumf w Lidze Europy

Ich obecność w finale gwarantuje jednak emocje, bo triumf w Lidze Europy będzie przepustką na salony. Niezależnie, kto wygra, Anglicy będą mieli w przyszłym sezonie aż sześć zespołów w Lidze Mistrzów. To się jeszcze w historii rozgrywek nie zdarzyło.

– Obie drużyny miały ciężki sezon, ale mogą zakończyć go jeszcze z pucharem. Nie ma znaczenia, czy się znamy, czy nie – zaznacza kapitan Manchesteru United Bruno Fernandes. – Wiem, jak ważne dla tego klubu jest zdobywanie trofeów i jak bardzo kibice byli do tego przyzwyczajeni, ale dla mnie to przede wszystkim szansa na rewanż – dodaje Portugalczyk, który w 2021 roku przegrał w gdańskim finale z Villarrealem.

Niechlubne rekordy Manchesteru United i Tottenhamu

Trener Czerwonych Diabłów Ruben Amorim podjął się zadania, które przerosło wielu jego poprzedników. Przejął drużynę w trakcie sezonu i zdaniem ESPN poczuł się tak przytłoczony tym, co zobaczył na Old Trafford, że już po kilku tygodniach rozważał rezygnację. Otrzymał jednak wsparcie zarządu i obietnicę, że znajdą się pieniądze na wzmocnienia.

– Nie martwię się o finał, to zdecydowanie najmniejszy problem. Potrzeba głębszych zmian. Tracimy poczucie, że jesteśmy ogromnym klubem, a porażka w meczu u siebie to koniec świata – mówi Amorim. Pod jego wodzą United wygrali od listopada ledwie sześć spotkań w Premier League. To liczba porażająca.

Niechlubne rekordy bije ostatnio także Tottenham, który ubiegły sezon zakończył na piątej pozycji, a kilka lat wcześniej stawał na podium. – Przez cały rok musieliśmy sobie radzić z przeciwnościami losu, ale od początku wierzyliśmy, że możemy odnieść sukces w Europie – przekonuje trener Ange Postecoglou.