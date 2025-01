Pakt francusko-niemiecki. Czy PSG dogada się z VfB Stuttgart?

Jest jeszcze więcej możliwości. Kolejne zmienne eliminujące wicemistrza Niemiec to co najmniej remisy Sportingu Lizbona z Bolonią albo Benfiki Lizbona z Juventusem przy założeniu, że Manchester City pokona Brugge, co wydaje się najbardziej prawdodpodobne.

„Grając na remis można wszystko stracić”

Niemieccy dziennikarze na poważnie wzięli pod uwagę wyreżyserowanie remisu na MHPArena w Badenii-Wirtembergii. W sobotę po wyjazdowej porażce z Mainz (0:2) dyrektor sportowy VfB Fabian Wohlgemuth został zapytany, czy bierze pod uwagę cichą zgodę obu drużyn na korzystny dla nich remis w środowym meczu Ligi Mistrzów.

Wohlgemuth uznał tą tezę „za śmiałą”. – Obie drużyny grają do przodu i nie kalkulują. Nawet nie wiem jak skupić się na remisie. To byłoby wbrew naturze – dodał dyrektor Stuttgartu.

W wywiadzie dla „L’Equipe” o możliwy remis został zapytany Anthony Rouault, 23-letni francuski obrońca Stuttgartu. – Nie mówię o tym, że coś takiego nie może się wydarzyć, ale nikt nie będzie grał na remis. To nie odpowiada naszej filozofii. Lubimy grać w piłkę. Kiedy coś takiego się zakłada przed meczem, to można wszystko stracić – stwierdził były piłkarz Tuluzy. Ponadto Rouault dodał, że PSG nie jest już tą samą drużyną co dawniej i nie budzi już tyle strachu.

Również trener paryżan Luis Enrique wyklucza grę na remis. – Chcemy wygrać, żeby być pewnymi awansu – powiedział hiszpański szkoleniowiec po meczu z City.