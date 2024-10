Ekstraklasa kwitnie jesienią. Legia i Jagiellonia grają dla siebie i dla Polski

PKO Ekstraklasa jeszcze dwa lata temu była na 24. miejscu i do dziś awansowała o sześć lokat. Kolejny wzlot to wciąż perspektywa odległa, ale stawka jest wysoka, bo już 15. pozycja oznaczałaby, że nasza liga miałaby w eliminacjach Ligi Mistrzów dwóch reprezentantów. To perspektywa o tyle realna, że gdyby liczyć tylko dorobek z trzech ostatnich sezonów, zajmowalibyśmy w rankingu 11. miejsce.

Krajowy Ranking UEFA. Polska liga awansuje i co może zyskać?

Sezony 2020/21-2024/25 Krajowy Ranking UEFA 1. Anglia - 94.303

2. Włochy - 82.856

3. Hiszpania - 77.275

4. Niemcy - 75.160

5. Francja - 62.236

...

13. Grecja - 31.000

14. Dania - 30.825

15. Szwajcaria - 30.775

16. Szkocja - 30.700

17. Izrael - 30.625

18. Polska - 28.625

19. Chorwacja - 25.775

Nasze drużyny muszą wygrywać i liczyć na to, że zbyt wielu punktów nie zdobędą Grecy, Duńczycy, Szwajcarzy, Szkoci oraz Izraelczycy, bo to właśnie ich ligi wyprzedzają PKO Ekstraklasę. Nasza strata do tych ostatnich wynosi dwa punkty, co – w obecnej sytuacji, kiedy mamy w europejskich pucharach prawo do czterech reprezentantów – równowartość czterech zwycięstw.

Ranking na zakończenie tego sezonu przesądzi o podziale miejsc w europejskich pucharach na rozgrywki 2026/27. Obecna lokata oznaczałoby najprawdopodobniej, że mielibyśmy jedną drużynę w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, jedną w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy (zdobywca Pucharu Polski) oraz dwie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Klubowy Ranking UEFA. Legia Warszawa ucieka Lechowi Poznań

Ranking UEFA klasyfikuje zarówno ligi, jak i kluby. To drugie zestawienie jest podstawą przy rozstawieniu drużyn podczas losowań. Jego zasady są nieco inne, bo kluby są nagradzane przede wszystkim za osiągnięcie konkretnych etapów rozgrywek oraz – w przypadku przekroczenia bonusu podstawowego za fazę grupową – dostają bonifikaty za remisy (jeden) oraz zwycięstwa (dwa).