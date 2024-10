Wojna o wpływy w wielkiej piłce. Czy klubowe mistrzostwa świata są nam potrzebne?

Nie pomogła ucieczka do przodu, na którą zdecydował się Infantino, ogłaszając miasta-gospodarzy imprezy. Pierwszy 32-zespołowy klubowy mundial 15 czerwca-13 lipca 2025 roku miałyby ugościć Pasadena, East Rutherford, Charlotte, Atlanta, Filadelfia, Seattle, Miami, Orlando, Nashville, Cincinnati oraz Waszyngton. FIFA liczy, że ustalenie listy organizatorów pomoże w rozmowach ze sponsorami, bo na tym polu chętnych także brakuje.

Jeszcze niedawno mówiło się, że światowa federacja chciałaby pozyskać dziesięciu partnerów, spośród których każdy wpłaci do budżetu imprezy 100 mln dolarów. Ten plan wywołał kryzys w relacjach zewnętrznych, bo nie podoba się niektórym spośród obecnych sponsorów FIFA, którzy uważają, że wiążą je z organizacją wieloletnie kontrakty i powinny one obejmować również takie rozgrywki, jak klubowe mistrzostwa świata, co jeszcze bardziej komplikuje pozycję Infantino.

Czy i kiedy klubowe mistrzostwa świata w ogóle się odbędą?

Tryb przypuszczający jest więc w przypadku nowej wersji klubowego mundialu – do tej pory impreza trwała kilka dni i od 2005 roku brało w nim udział sześć lub siedem klubów – jest adekwatny. Nie brakuje głosów, że przedłużające się dyskusje z potencjalnymi nadawcami, przeszacowana wartość produktu (prawa na Amerykę Północną mogą kosztować ostatecznie zaledwie 30 mln dolarów) oraz opór zawodników narzekających na zagęszczony kalendarz sprawią, że impreza zostanie odwołana.

FIFA zaplanowała ją w terminie, który dla najlepszych piłkarzy, biorących co dwa lata udział w tradycyjnym mundialu, mistrzostwach Europy lub Copa America, jest rzadką szansą na dłuższy urlop. Miałaby się rozpocząć dwa tygodnie po finale Ligi Mistrzów - to jej pierwszy sezon w nowej formule, z 189 meczami zamiast 125 – w sercu piłkarskiego lata. Impreza, co istotne z punktu widzenia nadawców, musiałaby rywalizować o widzów z Wimbledonem, Tour de France czy finałami NBA.