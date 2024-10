Wygrana Jagiellonii w Lidze Konferencji. Pululu pokonał „prawdziwego mistrza Mołdawii”

Jagiellonia ma na koncie sześć punktów. Według szacunków statystyków, do bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji (a więc do miejsc 1-8.) potrzeba ok. 11 punktów, Grę w barażu o 1/8 finału dają miejsca 9-22., do czego ma wystarczyć siedem punktów.

Jagiellonia w Lidze Konferencji - terminarz

Kiedy odbędą się kolejne mecze Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji? Oto ich daty i godziny: