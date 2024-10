Anglicy się nie spieszą. Nowego trenera ciągle brak

Następca nie będzie miał łatwego zadania, bo Southgate zawiesił poprzeczkę wysoko. W swojej ośmioletniej kadencji dotarł z Anglikami do dwóch finałów mistrzostw Europy oraz półfinału mundialu w Rosji (2018).

Pep Guardiola? „Wszystko może się zdarzyć”

Angielska federacja marzy o Pepie Guardioli, ale Manchester City zamierza zaproponować Hiszpanowi nową umowę. Obecny kontrakt obowiązuje do końca sezonu.

– Odchodzę z City? Nie podjąłem jeszcze decyzji, więc to nieprawda. Tak samo jak to, że będę następnym selekcjonerem Anglii. Gdybym się zdecydował, tobym powiedział. Wszystko jednak może się zdarzyć – przyznaje Guardiola we włoskim programie „Che Tempo Che Fa”.\

Zdaniem „Telegraph” Hiszpan otrzymał już w tym roku oferty od trzech reprezentacji. Perspektywa poprowadzenia zespołu na mundialu 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie byłaby z pewnością kusząca, ale nie wiadomo, czy na tyle, by porzucać hojnie opłacaną posadę w klubie finansowanym przez szejka Mansoura ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Guardiola uwielbia wyzwania, ale niewykluczone, że zanim skoczy na głęboką wodę, zrobi sobie krótką przerwę od futbolu, by oczyścić głowę i nabrać dystansu. Przecież w Manchesterze jest już prawie dekadę.

Inni kandydaci na selekcjonera Anglików

W gronie kandydatów na selekcjonera Anglików byli również m.in. były trener Chelsea Graham Potter, prowadzący Newcastle United Eddie Howe oraz Juergen Klopp, który ma już jednak nową pracę. Niemiec nie wytrzymał długo bez piłki, przyjął propozycję Red Bulla i od stycznia będzie pomagał klubom sponsorowanym przez austriacki koncern.