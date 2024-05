Jeszcze przed niedzielnym meczem Guardiola zapewnił, że - niezależnie od tego, co się wydarzy - pozostanie na stanowisku przynajmniej do czerwca przyszłego roku. W tym sezonie przed jego zawodnikami jeszcze finał Pucharu Anglii, w którym zmierzą się z Manchesterem United (25 maja na Wembley).

Jak Liverpool pożegnał Juergena Kloppa?

- Pep wciąż jest najlepszym trenerem na świecie. Zamień go na innego dowolnego szkoleniowca, a City nie wygrałoby Premier League cztery razy z rzędu - uważa Juergen Klopp, który w niedzielę po raz ostatni usiadł na ławce Liverpoolu. - Mój czas w Anglii dobiegł końca, bo nigdy nie poprowadzę innej drużyny Premier League. Jeśli ponownie usiądę na ławce, to gdzie indziej. Ale na pewno szybko nie wrócę - zaznacza Klopp.

Liverpool pożegnał go wygraną 2:0 z Wolverhampton, piłkarze serdecznie wyściskali, a kibice stworzyli oprawę, nawiązującą do klubowego hymnu: “Juergen, you'll never walk alone”.

Sezon zwycięstwami zakończyły Chelsea (2:1 nad Bournemouth) i Manchester United (2:0 nad Brighton z Jakubem Moderem). To oznacza, że w kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają londyńczycy, a Czerwone Diabły o miejsce w europejskich rozgrywkach będą musiały walczyć w Pucharze Anglii.