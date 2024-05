Walec z Leverkusen niszczy wszystko, co spotka na swej drodze, niczym niegdyś Bayern Monachium. W tych 50 meczach Bayer wbił przeciwnikom 141 goli, a przed nim jeszcze trzy spotkania w tym sezonie: za tydzień kończące rozgrywki Bundesligi starcie z Augsburgiem, a potem finały Ligi Europy (22 maja z Atalantą Bergamo) i Pucharu Niemiec (trzy dni później z Kaiserslautern). Jest więc szansa na historyczną potrójną koronę.

Kiedy Bayer Leverkusen może przylecieć do Warszawy?

Bayer pisze historię na naszych oczach. Jest niepokonany od maja ubiegłego roku. Jeśli nie potknie się również w meczu z Augsburgiem, zostanie pierwszą ekipą w dziejach Bundesligi, która zakończy sezon bez porażki.

Czytaj więcej Piłka nożna Xabi Alonso - honorowy obywatel Leverkusen Xabi Alonso grał w największych klubach i zdobył wszystkie najważniejsze trofea, a teraz pokazuje, że trenerem może być równie wybitnym, jak był piłkarzem.

Dodatkowo jeśli zawodnicy Xabiego Alonso wygrają Ligę Europy, to w sierpniu przylecą do Warszawy, by powalczyć o Superpuchar z triumfatorem Ligi Mistrzów. Zmierzyliby się wówczas z Realem Madryt lub Borussią Dortmund. Szykuje się prawdziwy hit na PGE Narodowym.