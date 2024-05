Edgar Ie to 30-letni obrońca z Gwinei Bissau. W styczniu tego roku brał udział w Pucharze Narodów Afryki.

Reklama

Ma portugalskie korzenie, więc wcześniej grał w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju, zanotował nawet jeden występ w dorosłej kadrze - za kadencji Fernando Santosa, zmieniając w meczu towarzyskim z Arabią Saudyjską (3:0) Pepe.

Edgar czy Edelino. Kogo kupiło Dinamo Bukareszt?

Jest wychowankiem Sportingu Lizbona, w 2012 roku trafił do Barcelony, ale grał w rezerwach i nie zdołał się przebić do pierwszego zespołu. Potem ruszył w podróż po całej Europie. Był zawodnikiem Villarrealu, Belenenses, Lille, Nantes, Trabzonsporu, Feyenoordu Rotterdam i Basaksehiru Stambuł.

Jego brat bliźniak Edelino tak bogatego CV nie ma. Występował głównie w Portugalii, a rok temu przeprowadził się do Polski, do czwartoligowej Tłuchovii Tłuchowo, z której odszedł właśnie zimą. To tylko podsyca plotki, że bracia mogli dopuścić się oszustwa.

Rumuńscy dziennikarze Daniel Sendre i Emanuel Rosu, powołując się na źródła powiązane z Dinamem Bukareszt, twierdzą, że to właśnie mniej znany Edelino trafił do klubu.