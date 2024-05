Skorupski w Bolonii jest od 2018 roku. Bronił już w ponad 200 meczach drużyny - w 53 zachował czyste konto, ale to właśnie ten sezon jest dla niego rekordowy.

13 spotkań bez straconego gola stawia go w czołówce bramkarzy Serie A. Wyżej są tylko Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Vanja Milinković-Savić (Torino) i lider tej klasyfikacji Yann Sommer (Inter Mediolan). Nic dziwnego, że Bologna zamierza przedłużyć z nim kontrakt obowiązujący do czerwca przyszłego roku.

Łukasz Skorupski i Kacper Urbański. Polska siła w Bolonii

Skorupski ma już 33 lata, a w Serie A gra od ponad dekady. Ożenił się z Włoszką, mają syna. Dla chłopaka z Zabrza Italia stała się drugim domem.

Pochodzący z Gdańska i młodszy o 13 lat Kacper Urbański dopiero we wrześniu będzie obchodził 20. urodziny. Do młodzieżowych ekip Bologni dołączył w 2021 roku, to jego drugi sezon w dorosłym zespole, ale pierwszy, w którym wychodzi na boisko. I robi to w miarę regularnie. Uzbierał już 20 występów w lidze i trzy w Pucharze Włoch. Ale jego ambicje sięgają dużo wyżej.