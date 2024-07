To wyniki, które nie przynoszą wstydu, choć oczywiście zrozumiałe jest rozczarowanie kibiców. Anglicy przywieźli do Niemiec najdroższą kadrę, a utalentowani zawodnicy grali poniżej oczekiwań.

Reprezentacja Anglii. Kto zastąpi Garetha Southgate'a?

Giełda nazwisk już ruszyła. Wśród potencjalnych następców Southgate'a wymienia się m.in. Eddiego Howe'a, który w ubiegłym sezonie awansował do Ligi Mistrzów z Newcastle.

Czytaj więcej Piłka nożna Zmierzch bogów. Dziś w futbolu karty rozdaje nowe pokolenie Turnieje o mistrzostwo Europy i Ameryki Południowej były dla wielu gwiazd pożegnaniem z wielką sceną. Ale futbol nie znosi próżni, młodsi już naciskają.

Padają nazwiska Juergena Kloppa, który odszedł z Liverpoolu, zwolnionego z Chelsea Mauricio Pochettino, oraz Thomasa Tuchela, który rozstał się z Bayernem Monachium. Spekuluje się nawet o Pepie Guardioli, któremu nie brakuje niczego w Manchesterze City.

Wysoko stoją podobno akcje Grahama Pottera (wcześniej Brighton i Chelsea), który od ponad roku jest bezrobotny, a także Lee Carsleya, czyli selekcjonera młodzieżówki. Przed rokiem poprowadził on reprezentację do lat 21 do mistrzostwa Europy. Anglicy pokonali wówczas Hiszpanów. Jest więc człowiekiem sukcesu, którego tak bardzo pragnie cała Anglia.