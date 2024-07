Selekcjoner Anglików zapowiedział przed mistrzostwami, że w przypadku braku znaczącego sukcesu prawdopodobnie odejdzie ze stanowiska.

- Jestem tu prawie osiem lat. Nie możesz ciągle stawać przed grupą ludzi i apelować "jeszcze trochę więcej, panowie", bo mogą stracić wiarę, nawet jeśli byli bardzo blisko tytułu. To pewnie nasza ostatnia szansa. Jeżeli nie wygramy, najprawdopodobniej odejdę - zadeklarował Southgate w rozmowie z “Bildem” przeprowadzonej przed Euro 2024.

Euro 2024. Anglicy czekają na wielki mecz

Pod jego wodzą Anglicy zajęli czwarte miejsce na mundialu w Rosji, przegrali finał Euro 2020 po rzutach karnych, a mistrzostwa świata w Katarze zakończyli na ćwierćfinale - po porażce z Francuzami.

Teraz, właśnie obok Trójkolorowych, wymieniani są jako główni kandydaci do złota, ale na razie rozczarowują. Od odpadnięcia z niemieckiego turnieju dzieliło ich kilkadziesiąt sekund. Do 95. minuty przegrywali ze Słowakami, ale zdołali doprowadzić do dogrywki i zwyciężyć 2:1. - Wykazaliśmy się wielką odpornością i charakterem - przyznał Southgate.