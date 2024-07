Euro 2024. Niemcy nie boją się Hiszpanów

- Nie możemy się przed nimi chować. Stać nas na to, by dotrzymać im kroku. Myślę, że darzą nas większym szacunkiem, niż mają w zwyczaju przyznawać publicznie - przekonuje kapitan reprezentacji Niemiec, na co dzień zawodnik Barcelony Ilkay Guendogan. W piątek będzie miał okazję zmierzyć się z kilkoma klubowymi kolegami, m.in. Pedrim i Lamine Yamalem. - Obie drużyny grają prawdopodobnie najlepszą piłkę w tym turnieju - dodaje.

Czytaj więcej Piłka nożna Euro 2024. Mistrzostwa ludzi zmęczonych Do ćwierćfinału Euro 2024 awansowali prawie sami piłkarscy giganci, ale to gra i postawa drużyn z drugiego szeregu przyniosła najwięcej emocji i ratuje turniej.

De la Fuente podkreśla, że spotkają się dwa podobne zespoły, dobrze zorganizowane, zdyscyplinowane, trudne do pokonania i tak samo głodne sukcesu. - Wiem, że to banał, ale o wyniku zadecydują detale - zaznacza trener Hiszpanii.

EURO 2024 - ĆWIERĆFINAŁY

Piątek

Hiszpania - Niemcy (18.00)

Portugalia - Francja (21.00)