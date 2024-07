Reprezentacji Holandii w fazie grupowej Euro 2024 od początku przyglądaliśmy się uważnie, w końcu jej pierwszym rywalem była Polska. Kadrę Michała Probierza Holendrzy pokonali zasłużenie, choć zwycięskiego gola zdobyli krótko przed końcem meczu. I to było na tyle, jeśli chodzi o triumfy Oranje w grupie D Euro 2024, bo przecież później był bezbramkowy remis z Francją, a następnie zaskakująca porażka 2:3 z Austrią.

Euro 2024. Dominacja Holandii na tle bezradnej Rumunii

Historia występów Holandii w mistrzostwach Europy zawiera rozdziały, gdzie Oranje świetnie spisywali się w grupie, a w faza pucharowa kończyła się totalnym rozczarowaniem. Np. podczas Euro 2008 Holendrzy w grupie rozłożyli na łopatki mistrzów świata z Włoch (3:0) i wicemistrzów świata z Francji (4:1), by do kompletu pokonać też Rumunów. W kolejnej rundzie odpadli jednak niespodziewanie z Rosją. Również na poprzednich mistrzostwach kontynentu, Euro 2020, Holendrzy wygrali wszystkie trzy mecze w grupie (z Ukrainą, Austrią i Macedonią Północną), by zupełnie rozczarować w 1/8 finału (0:2 z Czechami).

Słabsza faza grupowa Euro 2024 i mocne wejście w fazę pucharową może więc być dla holenderskich kibiców powodem do optymizmu. W starciu z Rumunami kadra Ronalda Koemana zdecydowanie dominowała na boisku, trzy strzelone gole (Cody'ego Gakpo w 20. minucie i dwa zmiennika Donyella Malena w końcówce) może nawet w pełni nie odzwierciedlają różnicy w kulturze gry obu ekip.

W Monachium, gdzie Holandia wygrywała finał Euro 1988 ze Związkiem Radzieckim, Oranje znów pokazali moc. Trio Depay-Gakpo-Malen czekają jeszcze trzy przeszkody do triumfu w mistrzostwach Europy.

Euro 2024. Z kim Holandia zagra w 1/4 finału? Terminarz ćwierćfinałów

W 1/8 finału Holandia zagra ze zwycięzcą meczu Austria — Turcja, Oto komplet znanych już par 1/4 finału Euro 2024: