Pan był w latach 70. kimś, kto pokazywał kolegom z boiska, że można mieć swoje zdanie i je publicznie przedstawiać?

Odpowiadałem tylko za siebie i odpowiadałem na każde pytanie zgodnie z tym, jak widziałem pewne sprawy. Zawód, który wykonywałem, nie wpłynął na to, w jaki sposób się zachowywałem oraz co mówiłem. Robiłbym to samo, będąc na przykład studentem.

Patrzy dziś pan na siebie z młodości i widzi buntownika?

Słyszę takie zarzuty do dziś, a przecież jedynie przedstawiałem swoje opinie - nic więcej. Moje zdanie było jednak inne niż większość oczekiwała. Sportowcy nie zabierali bowiem głosu na tematy polityczne czy społeczne i ja byłem tym, który mówił, co myśli, nie biorąc pod uwagę, czy to się komuś podoba. To okazało się buntownicze. Fakt, że byłem tym pierwszym. Ludzie się dziwili i pytali: „Co to ma być? Piłkarz mówi o polityce?”. Byli w szoku, że ktoś taki może mieć swoje zdanie. Wielu zaczęło mnie ponadto postrzegać jako buntownika, gdy na pierwszym treningu w Bayernie usłyszałem, że mam robić coś tak i tak, więc odpowiedziałem: „Dlaczego? Proszę mi wyjaśnić, jaki to ma sens? A jeśli nie jesteście w stanie, róbcie to sami”. Tak jednak zostałem wychowany, aby wszystko kwestionować, weryfikować.

Polacy byli najlepszą drużyną mundialu w 1974 roku. Robiliście wtedy coś niesamowitego i fascynującego, ale nie zawsze najlepszy zostaje mistrzem

To prawda, że w 1974 roku tak pokłóciliście się z niemiecką federacją o premie, że spakował już pan walizki i chciał wyjechać ze zgrupowania?

Była trzecia z nocy, kiedy byłem spakowany i miałem zamiar opuścić obóz. Niektórzy próbowali mnie przekonać, żebym został, aż Franz Beckenbauer zapytał: „Ale właściwie dokąd chcesz iść? Nie ma przecież taksówek, a najbliższa miejscowość jest 10 km stąd”. Odpowiedziałem: „Faktycznie, masz rację”. Przekonali mnie, żebym został chociaż do śniadania. Zostałem. A później powiedziałem: „Chcecie, żebym został? Potrzebujecie mnie?”. „Tak”. No i zostałem. Chyba dobrze zrobiłem, bo w innym wypadku zapewne nie byłoby mnie tu dzisiaj.

To wszystko wydarzyło się jeszcze przed turniejem?

Tuż przed naszym pierwszym meczem z Chile. Chodziło o premię za wyniki, bo dowiedzieliśmy się, że nasza federacja - w porównaniu do innych - zaproponowała bardzo mało. Drużyna chciała więcej. Koledzy powiedzieli więc: „Paul, ty się ich nie boisz, więc negocjuj”. No i negocjowałem, a kiedy zaczęła się pojawiać w federacji krytyka wobec mnie oznajmiłem, że jadę do domu.