Kylian Mbappe o wyborach we Francji

Już dawno Mbappe został namaszczony na nowego króla futbolu, następcę Ronaldo i Leo Messiego, którzy szykują się do zejścia z boiska. Francuz zdaje sobie sprawę, jak duży wpływ ma na młodych ludzi. W czwartek wyraził zaniepokojenie zwycięstwem skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego i znów wystąpił z apelem do rodaków, by wzięli udział w drugiej turze wyborów we Francji, która odbędzie się dwa dni po ćwierćfinale.

- Myślę, że bardziej niż kiedykolwiek musimy pójść zagłosować. To naprawdę pilne, nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi. Wyniki pierwszej tury to katastrofa. Mamy nadzieję, że to się zmieni i że wszyscy zmobilizują się do głosowania - podkreślał Mbappe na konferencji prasowej.

EURO 2024 - ĆWIERĆFINAŁY

Piątek

Hiszpania - Niemcy (18.00)

Portugalia - Francja (21.00)