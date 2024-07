– To mało prawdopodobne, byśmy mogli zostać mistrzami Europy. Ale nie jest to całkowicie wykluczone. Ten, kto przewidziałby scenariusz, że pokonamy Holandię, a Francja nie wygra z Polską i awansujemy do 1/8 finału z pierwszego miejsca, byłby teraz bardzo bogatym człowiekiem. Piękno piłki polega na tym, że takie rzeczy się zdarzają, a my jesteśmy nagradzani za naszą odwagę – przekonuje Rangnick.

Austriacy stoją przed historyczną szansą – jeszcze nigdy nie grali w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Turcy byli tam ostatnio w 2008 roku, gdy dotarli do najlepszej czwórki. Ubiegali się o organizację Euro 2024, ale w Niemczech też mogą się poczuć jak gospodarz.

W każdym meczu wspierają ich tłumy rodaków. Mieszka tam około 3 milionów osób pochodzenia tureckiego, w Niemczech urodziło się pięciu z 26 reprezentantów Turcji (niektórzy grali w tamtejszej młodzieżówce), w tym lider i największy gwiazdor Hakan Calhanoglu, który z Austrią nie będzie mógł jednak zagrać ze względu na kartki (podobnie jak obrońca Samet Akaydin).

Rumunia nie przestraszy się Holandii

Wtorek będzie też wielkim dniem dla Rumunii, która poprzednio wyszła z grupy na wielkim turnieju podczas Euro 2000. Wtedy za rywali miała Portugalię, Niemcy oraz Anglię. Teraz w najbardziej wyrównanej grupie mistrzostw – wszystkie zespoły zakończyły ją z 4 punktami – wyprzedziła Belgię, Słowację i Ukrainę.

Rumuni – trenowani przez Eduarda Iordanescu, syna Anghela, który awansował z reprezentacją do ćwierćfinału mundialu w 1994 roku – imponowali ładną, ofensywną grą, choć w ich drużynie nie ma gwiazd na miarę Gheorghe Hagiego, Dana Petrescu czy Gheorghe Popescu. Nie można tak powiedzieć nawet o synu Hagiego – Ianisie. Jego ojciec grał w Realu i Barcelonie, on w ubiegłym sezonie był wypożyczony do Deportivo Alaves z Glasgow Rangers.