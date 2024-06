20:47 Na tym kończymy dzisiejszą relację

Widzimy się już we wrześniu, na meczach Ligi Narodów!



20:46 Michał Probierz po meczu: Pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę

Selekcjoner po meczu komplementował piłkarzy — m.in. za grę w obronie.



20:23 Kacper Urbański po meczu z Francją mówi, że jest dumny z gry Biało-Czerwonych

- Jeżeli chodzi o mecz jestem bardzo dumny, że pokazaliśmy się z dobrej strony, momentami prowadziliśmy grę, przeważaliśmy. Czasami wiadomo, nie mieliśmy tej piłki, musieliśmy biegać za piłką. Ale to jest Francja, reprezentacja, która była mistrzem świata i wiedzieliśmy, że ten moment nadejdzie bez piłki — mówił po meczu Urbański.

20:07 Francuzi mieli 55 kontaktów z piłką w polskim polu karnym, Polacy - siedem we francuskim

W piłce nożnej jest jednak jak na rybach — liczy się to, co w sieci. I dlatego wracamy z Euro 2024 z jednym punktem.



20:03 Lewandowski jest trzecim w historii Mistrzostw Europy piłkarzem, który strzelił gole w czterech edycjach Euro

Taka sztuka udała się tylko Cristiano Ronaldo (strzelał w pięciu edycjach Euro) i Luce Modriciowi. Teraz dołącza do nich kapitan reprezentacji Polski.



19:59 Polska kończy Euro 2024 z jednym punktem

Strzeliliśmy na Euro 2024 trzy gole — tylko o jednego mniej niż w 2016 roku, gdy dotarliśmy do ćwierćfinału. Straciliśmy jednak sześć goli (tyle samo co w czasie Euro 2020) i dlatego musimy wracać do domu już po fazie grupowej.



19:57 Polska znów udowodniła, że mecze o honor są jej specjalnością.

Na mundialach w 2002, 2006, 2018 wygrywaliśmy mecze o honor. Tym razem zremisowaliśmy — ale i rywal był silniejszy niż USA, Kostaryka czy Japonia.



19:56 W drugim meczu Austria pokonała Holandię 3:2

Wtorkowe wyniki oznaczają, że grupę niespodziewanie wygrywa Austria przed Francją i Holandią. Polska zajmuje ostatnie miejsce z jednym punktem.



19:56 KONIEC! REMISUJEMY Z FRANCJĄ 1:1!

19:55 Mbappe pada w polskim polu karnym po starciu z Bednarkiem

Sędzia każe grać dalej.



19:53 Była jeszcze szansa na szybką kontrę, ale Zieliński zagrał za mocno do Karola Świderskiego

Szkoda, bo Świderski miałby przed sobą dużo wolnego miejsca.



19:53 Griezmann z rzutu wolnego wrzuca piłkę w pole karne

Futbolówka mija niemal wszystkich zawodników, odbija się od Upamecano i wychodzi za linię końcową.



19:52 Faul Świderskiego na rozpędzonym Hernandezie

Żółta kartka dla napastnika reprezentacji Polski.



19:51 Polscy kibice śpiewają Mazurka Dąbrowskiego

A tymczasem Mbappe na linii pola karnego szuka pozycji do strzału, w końcu uderza — ale piłka, po rykoszecie, wpada do „koszyczka” Skorupskiego.



19:50 Sędzia dolicza pięć minut do regulaminowego czasu gry

W pierwszej akcji w doliczonym czasie w pole karne Polaków z lewej strony wpada Mbappe, ale zostaje zablokowany. Rzut rożny.



19:49 Karol Świderski dobrze zastawił się wychodząc z kontratakiem

Faul na Polaku w środku pola. Dobiega 90 minuta gry.



19:48 Żółta kartka dla Dawidowicza

Polski obrońca sfaulował w środku pola Giroud.



19:47 A tymczasem w meczu Holandia-Austria wet za wet

Holendrzy wyrównali po golu Memphisa Depaya, po czym — po czterech minutach — znów na prowadzenie wyszli Austriacy, za sprawą Marcela Sabitzera. Na czele grupy Austria.



19:45 Schodzi Dembele, wchodzi Randal Kolo Muani

Po rzucie rożnym piłkę spod polskiej bramki wybija cofnięty do obrony Robert Lewandowski. Polacy chcą wywieźć z Dortmundu co najmniej punkt.



19:45 A teraz groźna akcja Francuzów

Mbappe do Kounde, Kounde z prawej strony pola karnego do Giroud, ten składa się do strzału, ale futbolówkę blokuje ciałem Bednarek. Rzut rożny.



19:43 Polacy w natarciu!

Piłkę w pole karne wrzuca Jakub Moder — Lewandowski bliski pozycji strzeleckiej, ale piłkę na rzut rożny wybija Upamecano. Po rzucie rożnym futbolówka trafia przed pole karne do Urbańskiego — ale uderzona przez niego piłka odbija się od jednego z rywali.



19:41 Lewandowski! Nie ma gola!

Świetne zagranie Piotra Zielińskiego do wpadającego z lewej strony pola karnego Lewandowskiego, kapitan reprezentacji Polski strzela niemal natychmiast — ale uderza niecelnie. Szkoda!



19:40 Lewandowski umacnia się na pozycji najskuteczniejszego strzelca reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Europy

Gol zdobyty z karnego w meczu z Francją był jego szóstą bramką na Euro.



19:39 Mieliśmy powtórkę z mundialu w Katarze

Tak jak w 1/8 finału Lewandowski najpierw nie wykorzystał rzutu karnego, a potem miał szansę powtórzyć strzał, bo bramkarz w momencie wykonywania „jedenastki” znajdował się przed linią pola karnego.



19:38 JEST! LEWANDOWSKI! 1:1!

Maignan leci tam gdzie piłka, ale futbolówka wpada do bramki tuż przy słupku!



19:37 Będzie powtórka rzutu karnego!

W momencie interwencji Maignan stał przed linią bramkową.



19:37 Nie ma gola!

Lewandowski przegrywa pojedynek z bramkarzem reprezentacji Francji.



19:36 Robert Lewandowski kontra Maignan

Czy kapitan reprezentacji Polski zdobędzie swojego szóstego gola w finałach Mistrzostw Europy?



19:35 Sędzia sprawdza czy Świderski nie był faulowany w polu karnym Francuzów

I jest karny!



19:34 W polu karnym Francuzów pada Świderski!

Świderski pada w polu karnym po starciu z Upamecano. Wcześniej świetnie piłkę zagrał mu Lewandowski. Sędzia nakazuje jednak grać dalej. Szybka kontra Francuzów ale Dembele przegrywa pojedynek ze Skorupskim. Przerwa w grze i VAR!



19:33 Tak padła druga bramka dla Austriaków

Obecnie na czele grupy jest Francja, druga Austria, trzecia Holandia.



19:31 Jest strzał Polaków!

Robert Lewandowski przejął piłkę ok. 30 metrów od bramki Francji, ruszył na bramkę i — naciskany przez obrońców — oddał niezły strzał, ale niestety minimalnie niecelny.



19:30 Polacy w drugiej połowie wyglądają dużo gorzej niż w pierwszej

Praktycznie nie przekraczamy na dłużej linii środkowej boiska.



19:27 Zmiany w reprezentacji Polski

Nicola Zalewski schodzi z murawy — w jego miejsce wchodzi Michał Skóraś. Sebastiana Szymańskiego zastąpił Karol Świderski.



19:25 Griezmann miał mnóstwo miejsca przed polem karnym

Mógł przymierzyć i ułożyć się do strzału — na szczęście strzał zdołali zablokować polscy zawodnicy. Rzut rożny.



19:23 Dembele popędził prawym skrzydłem po stracie piłki przez Polaków

Wszystko w akcji Dembele było dobre oprócz zakończenia — ni to dośrodkowanie, ni to strzał. Skończyło się na strachu.



19:22 Tak Mbappe strzelił swojego pierwszego gola na Euro

Skorupski wygrał wcześniej wiele pojedynków z napastnikiem Realu Madryt, ale tym razem był bezradny.



19:20 Zmiany w reprezentacji Francji

Na murawę wchodzą Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann i Olivier Girou — schodzą Kante, Barcola i Rabiot.



19:20 Polacy nadal bronią się bardzo głęboko, Francuzi spokojnie wymieniają piłkę ok. 30 metrów od bramki

Jeśli będziemy się dalej cofać tak głęboko nie skończy się na 0:1.



19:18 Efektowny rajd Barcoli

Barcola pobiegł lewym skrzydłem, przebiegł ponad pół boiska i zdołał jeszcze strzelić z ostrego kąta na bramkę. Skorupski był jednak na posterunku.



19:18 A Austria znów prowadzi z Holandią

Tym razem gola strzelił już Austriak — Romano Schmid.



19:15 Przegrywamy 0:1

Skorupski leci w swoją prawą stronę ku lewemu słupkowi, piłka po strzale Mbappe wpada do siatki przy prawym słupku.



19:15 Karny dla Francji!

Ousmane Dembele wpada w pole karne, goni go Jakub Kiwior, który decyduje się na wślizg. Dembele pada, sędzia gwiżdże.



19:14 Próba ataku reprezentacji Polski

Lewandowski przegrywa jednak pojedynek z Tchouaménim.

19:12 Dwójkowa akcja Barcoli z Hernandezem

Ten ostatni wpada w pole karne, ale akcja kończy się jego faulem w ataku.



19:11 Polska zaczyna bronic się bardzo głęboko, niemal cała drużyna znajduje się w okolicach pola karnego

Francuzi coraz bardziej naciskają. Zaczyna to wyglądać źle.



19:08 Znów Skorupski wygrywa z Mbappe

Tym razem bramkarz z Serie A odbija strzał Mbappe z dystansu. Chwilę później znów strzela Mbappe — tym razem minimalnie niecelnie. Pozwalamy Francuzom na zbyt wiele.



19:08 N'Golo Kante strzela sprzed pola karnego!

Strzał leciał w światło bramki, ale na drodze futbolówki stanął Dawidowicz.



19:07 A Holandia wyrównuje

1:1 w meczu Holandia-Austria po golu Cody'ego Gakpo. Teraz Holandia jest na czele grupy.



19:06 Mbappe uderza sprzed pola karnego

Uderza równie mocno co niecelnie. Skorupski spokojnie odprowadza piłkę wzrokiem.



19:05 Zaczynamy drugą połowę

Na razie obie drużyny bez zmian.



19:04 Kacper Urbański najwięcej się dziś nabiegał

Polacy pokonują więcej kilometrów niż Francuzi.



19:00 Posiadanie piłki po 45 minutach - 61,5 do 38,5 dla Francji

W strzałach jest 8 do 6 dla Francji, w strzałach celnych 4 do 2.



18:52 Łukasz Skorupski zasługuje po pierwszej połowie na najwyższą ocenę w naszym zespole

Bramkarz klubu Bologna FC dobrze zastępuje Szczęsnego. Na razie Francuzi nie znaleźli na niego sposobu.



Łukasz Skorupski wygrywa pojedynek z Kylianem Mbappe AFP

18:50 W drugim meczu Austria wygrywa do przerwy z Holandią 1:0

Gdyby oba mecze zakończyły się teraz grupę wygrałaby Austria z sześcioma punktami przed Francją z pięcioma „oczkami” i Holandią z czterema punktami. Wszystkie te trzy drużyny zagrałyby w 1/8 finału.



18:48 Koniec pierwszej połowy!

Po 45 minutach gry remisujemy z Francją 0:0.



18:47 Kiedy Francuzi przyspieszają - gubimy się w obronie

Szczególnie groźne są ataki lewą stroną - oprócz Barcoli szaleje tu Theo Hernandez, na tę stronę schodzi też częściej Mbappe.



18:45 Skorupski wygrywa pojedynek z Mbappe!

Tym razem Mbappe wypadł zza pleców naszych obrońców z lewej stron pola karnego — znów po wymianie piłki z Barcolą - i stanął oko w oko ze Skorupskim. Ale ten pojedynek przegrał!

18:45 Gorąco pod naszą bramką

Mbappe uruchamia prostopadłym zagraniem Hernandeza, a ten dośrodkowuje, ale udaje nam się wybić piłkę.



18:43 Rabiot ukarany żółtą kartką za faul na Szymańskim

Druga żółta kartka w tym meczu.



18:42 Mbappe!

Chwilę później Mbappe wpada w pole karne i — po wymianie piłki z Barcolą - oddaje niesygnalizowany strzał. Skorupski jednak jest na posterunku, odbija futbolówkę.



18:41 Kylian Mbappe szuka pozycji do strzału przed polskim polem karnym

Polacy zagęszczają jednak środek obrony, ostatecznie Mbappe pada w polu karnym po starciu z Dawidowiczem, ale sędzia każe grać dalej.



18:38 Zaatakowali Francuzi

Mbappe pojawił się po stronie Dembele, zagrał w środek, piłka trafiła do Tchouaméniego, a ten uderzył z dystansu. Skończyło się na rogu. Po rzucie rożnym Francuzi próbowali jeszcze raz uderzyć na bramkę Biało-Czerwonych - tym razem niecelnie.



18:36 I Polacy znów w ataku

Niestety Sebastian Szymański zagrywa piłkę bardzo niecelnie w pole karne. Nadal 0:0.



18:34 Ależ byliśmy blisko gola!

Nicola Zalewski zagrał na lewe skrzydło do Piotra Zielińskiego, który zszedł do boku pola karnego, Zieliński fantastycznie dośrodkował na głowę Roberta Lewandowskiego, nasz kapitan dobrze złożył się do strzału — ale uderzył minimalnie niecelnie. Szkoda!



18:33 Barcola wpada z prawej strony w polskie pole karne

Jest jednak przy nim Przemysław Frankowski, który wygrywa ten pojedynek.



18:32 Próba zagrania Modera z głębi pola do Roberta Lewandowskiego

Prostopadłe podanie dociera pod pole karne, ale jest minimalnie niecelne i Lewandowski nie opanowuje piłki.



18:30 A tak padł gol dla Austriaków w meczu z Holandią

18:28 W Dortmundzie jest ponad 30 stopni w cieniu - dlatego właśnie mamy chwilę przerwy na uzupełnienie płynów

Po niemal 30 minutach gry remisujemy z Francją 0:0. Gra Biało-Czerwonych wygląda całkiem dobrze, ale niepokoją straty piłki w środku pola. No i Francuzi grają na razie dość ospale — nie doskakują do naszych kadrowiczów jak grający wysokim pressingiem Austriacy.



18:26 Znów niepotrzebna strata w środku pola

Piłkę traci Moder, futbolówka trafia na lewe skrzydło do Barcoli, musimy wybijać na rzut rożny.



18:25 Posiadanie piłki po niemal 25 minutach gry? 58 do 42 dla Francji

Francuzi mają przewagę ale nie dominują wyraźnie nad Polakami.



18:23 Groźna akcja Polaków!

Przemysław Frankowski przerzuca piłkę do Nicoli Zalewskiego, ten dośrodkowuje szukając w polu karnym Roberta Lewandowskiego, ale piłkę wybijają Francuzi. Druga wrzutka daje nam rzut rożny. Ale niestety po rzucie rożnym Nicola Zalewski musi faulować Kyliana Mbappe, który już ruszał z szybkim atakiem. Żółta kartka dla Polaka.



18:22 Na razie ten pan w zielonym utrzymuje nas w grze

Łukasz Skorupski AFP

18:19 Znów ratuje nas Skorupski!

Po stracie piłki przez Polaków pod francuską bramką z szybką kontrą wychodzą Francuzi. N'Golo Kante uruchamia podaniem Dembele, a ten, stając oko w oko ze Skorupskim, przegrywa z nim pojedynek.



18:17 Polacy w ataku pozycyjnym

Akcję zaczął Sebastian Szymański, a następnie piłka — w środku pola — wędrowała między naszymi piłkarzami. Akcja kończy się bardzo niecelnym strzałem z dystansu Jakuba Modera.



18:15 I jest pierwszy rzut rożny dla Polski po akcji Kacpra Urbańskiego

Akcja zaczęła się od Urbańskiego — i kończy się na Urbańskim. Po dośrodkowaniu Szymańskiego piłka odbija się od jednego z Francuzów i spada pod nogi Urbańskiego na jedenastym metrze, a ten — w dużym tłoku — oddaje celny strzał. Piłka leci jednak w środek bramki, bramkarz nie ma z nią problemu.



18:14 Znów groźna akcja Francji

Strata w środku pola i N'Golo Kante miał przed sobą dużo miejsca, ale — praktycznie nieatakowany przez nikogo — zagrał bardzo niecelnie do Barcoli.



18:11 Mogło być 1:0 dla Francji!

Dembele ograł Nicolę Zalewskiego na prawym skrzydle i zagrał wzdłuż linii pola karnego, futbolówka trafiła na drugą stronę naszej „szesnastki” do Theo Hernandeza, który natychmiast strzelił, ale piłkę wybija nogą Skorupski.



18:10 Osumane Dembele atakuje prawą stroną i podaje piłkę w pole karne

Pewna interwencja Łukasza Skorupskiego. Wcześniej polscy obrońcy dobrze wypchnęli z pola karnego Kyliana Mbappe. Na razie gramy uważnie, a Francuzi przesadnie nie forsują tempa.



18:08 A w drugim meczu "polskiej" grupy Austria prowadzi z Holandią 1:0

W tym momencie liderem grupy jest Austria. Gola dla Austriaków zdobył... Holender, Donyell Malen.



18:07 Pierwszy celny strzał na bramkę Francji

Oddał go z okolic linii pole karnego Piotr Zieliński, który w ten sposób sfinalizował składną akcję Polaków. Takim strzałem Mike'a Maignana raczej jednak nie zaskoczy.



18:05 A teraz Barcola wpadł w pole karne i zagrał w środek

Tam jednak byli tylko piłkarze w czerwonych koszulkach. Rzut rożny.



18:04 Lewym skrzydłem atakował Barcola

Zastępujący Thurama skrzydłowy nie zdołał jednak nawet wywalczyć rzutu rożnego.



18:03 I już w ataku Francuzi

Kacper Urbański niepotrzebnie wycofuje się przy szansie na szybki atak, tracimy piłkę, ale Francuzi też bardzo cierpliwie budują swoją akcję ofensywną.



18:01 Pierwsza akcja Polaków na połowie Francji

Robert Lewandowski zagrywa górą do Kacpra Urbańskiego — za mocno, piłka pada łupem francuskiego bramkarza.



18:00 GRAMY!

17:59 Zaraz zaczynamy. Obyśmy pożegnali się z Euro 2024 w dobrym stylu

Czy Polaków stać na niespodziankę? Wkrótce się przekonamy.



17:55 Na stadionie w Dortmundzie rozlega się Mazurek Dąbrowskiego

17:55 Sędzią w meczu Polski z Francją będzie Włoch Marco Guida

17:53 Tuż przed meczem przypomnijmy, że Francja w tym roku przegrała jak dotąd raz

W meczu towarzyskim rozgrywanym 23 marca Francuzi przegrali z Niemcami 0:2.



17:51 Obie jedenastki za chwilę pojawią się na murawie

Mecz o honor na Euro 2024 za niespełna 10 minut.



17:49 Gdy Lewandowski i Mbappe mierzyli się na mundialu było 3:1 dla Francji

Jak będzie dziś?



17:42 Kylian Mbappe na rozgrzewce założył maskę

Tak prezentuje się w masce świeżo upieczony napastnik Realu Madryt.



Kylian Mbappe w masce AFP

17:41 Polacy już rozgrzani

Do meczu zostało niespełna 20 minut.



17:27 Mecz o honor jest pierwszym spotkaniem, w którym Robert Lewandowski wybiegnie na murawę w podstawowym składzie

W meczu z Holandią Lewandowski nie grał z powodu urazu. W meczu z Austrią wszedł na murawę w 61. minucie.



Robert Lewandowski AFP

17:22 Po meczach w "polskiej" grupie D poznamy rozstrzygnięcia w grupie C

Awansu z grupy C, z czterema punktami, pewna jest tylko Anglia, która o 21 gra ze Słowenią. Zarówno Słowenia, jak i mierząca się w drugim meczu z Serbią Dania mają po dwa punkty. Serbia ma punkt. Każda z tych trzech drużyn ma szansę wywalczyć awans do 1/8 finału, być może awansują dwa z tych zespołów.



17:17 Biało-Czerwoni zagrają dziś na czerwono

17:15 Mbappe w meczu z Polską będzie szukał swojego pierwszego gola na Euro

Na mundialach w 2018 i 2022 roku Mbappe strzelił 12 goli. Na Euro 2020 (w 2021 roku) i 2024 — ani jednego. Co więcej — na Euro 2024 gola nie zdobył żadnej z Francuzów — jedyna bramka dla reprezentacji „Les Bleus” padła po samobójczym trafieniu zawodnika z Austrii.



Kylian Mbappe AFP

17:14 Tymczasem niespodziewana deklaracja Wojciecha Szczęsnego

Szczęsny, który zapowiadał przed Euro 2024 rozstanie z reprezentacją, w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że „nie jest gotowy zadeklarować się w tej chwili, że odchodzi z reprezentacji”.



17:13 Mbappe pojawił się na rozgrzewce bez maski

Napastnik reprezentacji Francji doznał urazu nosa w meczu z Austrią. W meczu z Holandią nie pojawił się na murawie.



17:06 Jest skład reprezentacji Francji. Gra Mbappe, nie ma Antoine Griezmanna

Francja zagra z Polską w składzie: 1. Mike Maignan - 5. Jules Koundé, 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 22. Theo Hernandez - 13. N'Golo Kanté, 8. Aurélien Tchouaméni, 14. Adrien Rabiot - 11. Ousmane Dembélé, 10. Kylian Mbappe, 25. Bradley Barcola

17:04 Na stadionie w Dortmundzie na mecz czekają już polscy kibice

Kibice reprezentacji Polski na stadionie w Dortmundzie AFP

17:01 Ustawienie, na które zdecydował się Michał Probierz jest dość ofensywne

W składzie nie ma klasycznego defensywnego pomocnika — pomocnikiem grającym najbliżej bramki Skorupskiego będzie Jakub Moder. Lewandowskiego wspierać będzie dwóch ofensywnych pomocników — Kacper Urbański i Sebastian Szymański.



16:53 Na Francję, jak na Holandię, wyjdziemy jednym napastnikiem

W meczu z Holandią był to Adam Buksa, teraz — Robert Lewandowski. Za plecami Lewandowskiego zagrają Sebastian Szymański, który wrócił do składu po nieobecności na murawie w meczu z Austrią i Kacper Urbański. Po raz pierwszy na Euro 2024 od pierwszej minuty zagra Jakub Moder. Blok obronny zagra w składzie z meczu z Austrią - z tą różnicą, że obrońcy za plecami będą mieć Łukasza Skorupskiego, a nie Wojciecha Szczęsnego.



16:52 Choć gramy o honor polskich kibiców w Dortmundzie nie brakuje

Czy Biało-Czerwoni odwdzięczą im się dobrą grą?



16:47 TVP Sport podaje skład na Francję

W bramce Łukasz Skorupski, w pomocy Jakub Moder, za plecami Roberta Lewandowskiego — Sebastian Szymański i Kacper Urbański.



16:34 Czy w takim składzie zagramy w meczu o honor?

16:30 ...ale są też francuscy fani

16:30 W Dortmundzie są już kibice polscy...

16:18 Co czeka reprezentację po meczu z Francją?

Najbliższe mecze o stawkę zagramy we wrześniu — 5 września rozpoczniemy rywalizację w Lidze Narodów od wyjazdowego meczu ze Szkocją. 8 września zagramy z kolei na wyjeździe z Chorwacją. Trzecim rywalem polskiej reprezentacji w grupie Dywizji A jest Portugalia — z nią mierzymy się u siebie 12 października. Rewanże — 15 października, 15 listopada i 18 listopada.



16:00 Jeszcze jeden rzut oka na murawę i trybuny stadionu w Dortmundzie

Do meczu zostały dwie godziny.



15:41 Tak prezentuje się murawa stadionu w Dortmundzie

Do meczu pozostały niespełna dwie i pół godziny.



15:37 Przypomnijmy przed meczem jak wygląda sytuacja w grupie D

Oprócz Polski grupę D może jeszcze wygrać każda drużyna.



15:32 Michał Probierz przed meczem z Francją: Wszyscy zawodnicy są do dyspozycji oprócz Tarasa Romanczuka

Probierz w rozmowie z TVP Sport nie chciał ujawnić kto stanie w bramce reprezentacji — wiadomo, że nie będzie to Wojciech Szczęsny, który po Euro 2024 kończy reprezentacyjną karierę. Bramki Biało-Czerwonych może więc w meczu z Francją bronić Łukasz Skorupski albo Marcin Bułka.



14:46 Francja ostatni raz w meczu fazy grupowej na Euro przegrała 12 lat temu

Odkąd selekcjonerem reprezentacji Francji jest Didier Deschamps „Les Bleus” w fazie grupowej albo wygrywają (cztery razy), albo przegrywają (cztery razy). Ostatniej porażki w fazie grupowej Euro doznali w 2012 roku, gdy przegrali ze Szwecją 0:2.



14:26 Zajmująca się piłkarskimi statystykami firma Opta daje Francji 70,3 proc. szans na wygranie meczu z Polską

Opta zwraca uwagę, że francuski bramkarz pozostaje niepokonany od 367 minut.

14:15 Co przed meczem z Francją mówi żegnający się z reprezentacją Kamil Grosicki?

Wywiad ze skrzydłowym reprezentacji Polski żegnającym się właśnie z kadrą publikuje kanał Łączy nas Piłka.



13:14 Francja, z którą mierzymy się dziś to dwukrotny mistrz Europy

Pierwszy raz po mistrzostwo Europy w piłce nożnej Francuzi sięgnęli w 1984 roku, a największą gwiazdą drużyny był wówczas Michel Platini. Po raz drugi Francuzi tryumfowali na Euro w 2000 roku — dwa lata po wygraniu mundialu, gdy „Les Bleus” do boju prowadzili Zinedine Zidane i... obecny selekcjoner Didier Deschamps.



12:21 Tak z reprezentacją Polski żegnał się w poniedziałek Kamil Grosicki (WIDEO)

Grosicki zagrał do tej pory 94 mecze w kadrze. zdobył dla niej 17 goli.



12:00 Francja przed meczem z Polską może być pewna awansu do 1/8 finału Euro 2024

Dzięki czterem zdobytym punktom (1:0 z Austrią, 0:0 z Holandią) Francuzi na pewno wyjdą z grupy D choć teoretycznie mogą spaść nawet na trzecie miejsce. Stanie się tak, jeśli Polska wygra z Francją a Austria wygra z Holandią, przy czym Austria wygra z Holandią mniejszą różnicą goli niż Polska z Francją albo wygra taką samą różnicą goli, ale Holandia strzeli co najmniej tyle goli co Francja.



11:54 W Warszawie mecz Polska Francja będzie można oglądać w Strefie Kibica na błoniach PGE Narodowego

Wstęp do strefy kibica w Warszawie jest wolny.



11:25 Odkąd Euro zostało rozszerzone do 24 drużyn, czyli od 2016 roku, trzy drużyny nie zdobyły w fazie grupowej żadnego punktu

Były to Ukraina (w 2016 roku) oraz Turcja i Macedonia Północna (w 2021). Polska ma dziś szansę dołączyć do tego grona — Biało-Czerwoni są jedynym uczestnikiem Euro 2024, który może skończyć mistrzostwa bez punktu.



11:09 Polska na Euro 2024 strzeliła jak dotąd dwa gole

W meczu z Holandią do siatki trafił strzałem głową Adam Buksa, w meczu z Austrią gola zdobył Krzysztof Piątek.



10:55 PZPN: Kulesza popiera Probierza, selekcjoner zostaje

Prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił, że selekcjoner Michał Probierz pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski - podał PZPN.

09:58 Równolegle z meczem Polski rozgrywany będzie mecz Holendrów z Austriakami

Jeśli Austriacy chcą być pewni awansu do 1/8 finału muszą co najmniej zremisować. Holendrzy mają już pewny awans — cztery zdobyte przez nich punkty sprawiają, że nawet jeśli przegrają i zajmą trzecie miejsce w grupie w klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc wyprzedzą Węgry (3 punkty) i Chorwację (2 punkty) - a tylko dwie drużyny z trzecich miejsc odpadają z Euro.



08:52 O żegnającym się z reprezentacją Kamilu Grosickim pisze w rp.pl Stefan Szczepłek

Dlaczego Turbogrosik jest, zdaniem dziennikarza sportowego „Rzeczpospolitej”, wart miliony?



08:04 Z "polskiej" grupy eliminacyjnej na Euro 2024 w grze o 1/8 finału pozostają już tylko Czesi

Polska rywalizowała o awans na Euro 2024 z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Grupę wygrała Albania, drugie były Czechy — i obie te drużyny awansowały na Euro 2024 bezpośrednio. Polska musiała walczyć o miejsce w finałach Mistrzostw Europy przez baraże, co zakończyło się powodzeniem po wygraniu 5:1 z Estonią i remisie 0:0 oraz wygranej w karnych z Walią. Z Euro 2024 odpadła już oprócz Polski również Albania, a Czesi zdobyli jak dotąd jeden punkt (w meczu z Gruzją) i o pozostanie w turnieju zagrają w ostatnim meczu z Turcją, który muszą wygrać (remis raczej nie pozwoli im na awans z trzeciego miejsca).



07:23 Kto jest winien słabemu występowi reprezentacji Polski na Euro 2024?

Temu poświęcony był poniedziałkowy odcinek podcastu „Rzecz W Tym”, w którym Marzena Tabor-Olszewska rozmawiała z Kamilem Kołsutem.



07:19 Ostatni raz Biało-Czerwoni grali z Francją w 1/8 finału mundialu w Katarze

Przegraliśmy wówczas 1:3 a honorowego gola, w ostatniej minucie, zdobył z karnego Robert Lewandowski (udało mu się to za drugim razem, pierwszego karnego obronił bramkarz reprezentacji Francji, ale sędzia nakazał powtórzyć „jedenastkę”).



07:17 Euro 2024 jest czasem pożegnań z polską reprezentacją

Wojciech Szczęsny już przed turniejem zadeklarował, że po Mistrzostwach Europy kończy reprezentacyjną karierę. Z kolei przed meczem z Francją decyzję o pożegnaniu z kadrą ogłosił Kamil Grosicki.



07:07 W jakim składzie Polska zagra z Francją?

Selekcjoner Michał Probierz zapowiedział, że mecz z Francją potraktuje poważnie, jako etap przygotowań do meczów w Dywizji A Ligi Narodów, w której Biało-Czerwoni będą rywalizować z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Wiadomo, że w bramce w meczu z Francją nie stanie Wojciech Szczęsny, który po Euro 2024 żegna się z reprezentacją.



07:05 Mecz z Francją zagramy na stadionie, na którym na co dzień gra Borussia Dortmund

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to podróż sentymentalna — to na tym stadionie Lewandowski, po transferze z Lecha Poznań, rozpoczynał swoją wielką przygodę z europejskim futbolem. A kibice przez kilka lat trzymali kciuki za polską trójkę z Dortmundu — gwiazdami Borussii byli, oprócz Lewandowskiego, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek.



Signal Iduna Park w Dortmundzie PAP

07:02 Oprócz Polaków z Euro 2024 odpadli już Szkoci i Albańczycy

Bliscy odpadnięcia, po remisie 1:1 z Włochami, są Chorwaci, którzy zajęli trzecie miejsce w grupie, ale na koncie mają zaledwie dwa punkty. Na wyniki meczów w pozostałych grupach czekają Węgrzy, którzy z trzema punktami zakończyli rywalizację na trzecim miejscu w grupie A. Polska jest jak dotąd jedyną drużyną, która na Euro 2024 nie zdobyła nawet jednego punktu — udało się to nawet debiutującej w Mistrzostwach Europy Gruzji (zremisowała 1:1) z Czechami.



07:01 Stefan Szczepłek o Polakach na Euro 2024: Piłkarze wyglądali jak grupa muzyków, którzy wpadli w ostatniej chwili do jadącego tramwaju

Wyglądali na takich, którzy nawet nut nie znają. Jeszcze w pierwszym meczu porwali widownię, która dobrze wiedziała, że na estradę weszli naturszczycy, ale przynajmniej dawali z siebie wszystko, więc klaskało się im jak grajkom w przejściu podziemnym do metra — komentuje występ Biało-Czerwonych na Euro 2024 Stefan Szczepłek.

06:58 Mecz z Francją to znany Polakom z wielu poprzednich turniejów "mecz o honor"

Taki charakter miały w XXI wieku mecze z USA na mundialu w 2002 roku (wygrany 3:1), z Kostaryką na mundialu w 2006 roku (wygrany 2:1) i z Japonią na mundialu w 2018 roku (wygrany z Japonią 1:0). Na Euro dotychczas w ostatnich meczach mieliśmy jeszcze większe lub mniejsze szanse na awans — w tym roku jest jednak inaczej.



06:55 Polska mierzyła się jak dotąd z Francją 16 razy

Biało-Czerwonym udało się wygrać z Francuzami trzy razy — ostatni raz w sierpniu 1982 roku, gdy w towarzyskim spotkaniu w Paryżu wygraliśmy aż 4:0. Najcenniejsze było jednak zwycięstwo 3:2 miesiąc wcześniej — wtedy, dzięki wygranej z drużyną „Les Bleus” Polska została trzecią drużyną świata. Oprócz trzech zwycięstw Polacy pięć razy remisowali z Francuzami i ponieśli osiem porażek w meczach z nimi. Bilans bramkowy w tych starciach? 16:27.



Historia potyczek Polska-Francja PAP

06:54 Dziś o 18:00 Biało-Czerwoni meczem z Francją pożegnają się z Euro 2024

Niezależnie od wyniku tego spotkania Polska zajmie ostatnie miejsce w grupie D — szanse na awans Polacy stracili przegrywając w dwóch pierwszych meczach z Holandią (1:2) i Austrią (1:3).