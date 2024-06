Euro 2024: Kamil Grosicki pożegnał się z reprezentacją Polski (WIDEO)

Kamil Grosicki decyzję o rozstaniu z reprezentacją podjął przed pierwszym meczem na Euro 2024

– Przed treningiem z dumą i honorem przekazałem drużynie informację, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim w reprezentacji. Jest to piękna chwila, ale też smutna, bo przez kilkanaście lat gry z orzełkiem na piersi to było zawsze dla mnie coś więcej niż mecz – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej Grosicki.



– Ostateczną decyzję podjąłem przed meczem z Holandią. Teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć, że to koniec tej pięknej przygody. Nadszedł moment, żeby trener poszedł dalej, odmłodził reprezentację. Mam to już za sobą, mogę być jutro z dumą z reprezentacją i liczę, że dobrze się zaprezentujemy w spotkaniu przeciwko Francji – dodał.



Na Euro 2024 Grosicki zagrał raz — wszedł na murawę w 75. minucie przegranego 1:3 meczu z Austrią.