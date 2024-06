Probierz zwrócił uwagę na grę Jakuba Modera w środku pola, jako najbardziej wycofanego środkowego pomocnika. - Widać, że to może być jego kluczowa pozycja - stwierdził.



Michał Probierz po meczu Polska-Francja: Prognostyk dla piłkarzy, by wierzyli bardziej w siebie

Probierz komplementował też polską obronę. - Trudno, żeby Francja nie miała sytuacji, to jest normalne. Dzisiaj obrona naprawdę grała stabilnie, potrafiła wyeliminować atuty Francuzów. Zdaje sobie sprawę, że nam jeszcze brakuje niektórych elementów, ale też popracujemy nad tym - zapowiedział.



Chcemy dążyć do tego, by być silnym zespołem Michał Probierz, selekcjoner

A co cieszy selekcjonera po meczu z Francją?



- Chciałbym wygrać. Na pewno cieszy mnie to, że parę momentów mieliśmy bardzo dobrych, potrafiliśmy przejść do fazy ofensywnej, utrzymać się przy piłce. Jest to dobry prognostyk dla zawodników, by wierzyli bardziej w siebie. Jest przykre, że już odpadliśmy, ale pokazaliśmy dzisiaj charakter, pokazaliśmy, ze umiemy grać - odparł.



- Chcemy dążyć do tego, by być silnym zespołem. Teraz przygotowujemy się do Ligi Narodów i Mistrzostw Świata — podsumował.