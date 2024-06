Długo dorastał. Miał też chyba złych doradców, skoro stał się bohaterem wydarzenia, jakie rzadko się zdarza. Powołany przez trenera Michała Globisza do kadry na mistrzostwa świata U-20 w Kanadzie (2007 rok) Grosicki odmówił, tłumacząc się zmęczeniem i koniecznością przygotowania do sezonu w Legii, z którą właśnie podpisywał umowę. Taką miał wtedy hierarchię wartości. A na tych mistrzostwach furorę robił Grzegorz Krychowiak.

Pierwszym trenerem, który powołał go do reprezentacji, był Leo Beenhakker. Grosicki debiutował meczem z Finlandią, w lutym 2008 roku, w cypryjskim Pafos. Wszedł na ostatnie pięć minut. Franciszek Smuda włączył go do kadry na Euro 2012, a Adam Nawałka — na kolejne mistrzostwa Europy oraz mundial w Rosji. Czesław Michniewicz zabrał go do Kataru.

Dlaczego mam słabość do Kamila Grosickiego

Podczas pierwszego zgrupowania, na Cyprze, poprosiłem ówczesną rzeczniczkę kadry Martę Alf, czy może umówić mnie z Grosickiem na rozmowę. Wróciła po pięciu minutach ze słowami: „Kamil powiedział, że z panem tak, pod warunkiem, że nie będzie pan go pytał o hazard”. - Nie ma problemu— odpowiedziałem.

Rozmowa trwała blisko godzinę, a w ósmej minucie Kamil sam, nie pytany, zaczął mówić o hazardzie, bo wyraźnie chciał się przed kimś otworzyć. A ponieważ ja o tym nie napisałem, to już wiedział, że można mi ufać. I od tej pory, poznając go z zupełnie innej strony, niż był przedstawiany, mam do niego słabość.