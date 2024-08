Cztery lata później w drużynie Adama Nawałki, która na Euro we Francji doszła do ćwierćfinału znalazło się dziewięciu zawodników, których Smuda wybrał na mistrzostwa w Polsce. Tyle, że byli już bardziej doświadczeni i mieli w swoich klubach mocne pozycje. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek w roku 2012 nie byli takimi gwiazdami jak cztery lata później.

Smuda odszedł natychmiast po turnieju, o nic się nie wykłócał i nie kalkulował, co by tu jeszcze od PZPN wyciągnąć. Mimo że nie miał swojego menedżera, w ofertach z klubów mógł wybierać. Wrócił do trzecioligowego Widzewa, do Wisły, ale trafił też do drugoligowego Górnika Łęczna.

Był swoją pracą zachwycony: "Nie wiedziałem, że Polska jest taka piękna. Nigdy nie miałem czasu na zwiedzanie, bo praca w ekstraklasie polegała na szybkich podróżach, noclegu w hotelu i jeszcze szybszym powrocie. W niższych klasach jest inaczej. Niektóre miejsca są tak ładne, że myślę o powrocie, ale już prywatnie. Na przykład nigdy w życiu wcześniej nie byłem na Mazurach. Są rzeczywiście wyjątkowo ładne. Bardzo podobały mi się Ełk, Augustów, ładny stadion jest w Zambrowie. W Morągu idzie się kawałek z szatni na boisku. Po drodze panowie rozpijający flaszkę potraktowali mnie jak kolegę: Franiu, napij się z nami. Ja to mam wszędzie, ludzie pamiętają, przecież gra się dla nich”.

Franciszek Smuda. Był po ludzku dobrym człowiekiem

Swoje przeżył. Kiedy grał w USA, miał tego samego agenta co Kazimierz Deyna. I ten człowiek, mający pełnomocnictwa obydwu piłkarzy do obracania ich pieniędzmi, wszystko stracił. Smuda załamał się wtedy do tego stopnia, że Deyna słowami otuchy być może uratował go przed śmiercią. Sam zginął kilka lat później, a Smuda szczęśliwie wygrzebał się z poważnych tarapatów.

Miał dość staromodne podejście do piłki nożnej, charakterystyczne dla czynnych piłkarzy, którzy uważali, że praktyka i doświadczenie dają im wystarczającą wiedzę jako trenerom. Wprawdzie Smuda czytał fachową literaturę niemiecką i studiował w Kolonii, ale bagatelizował zdobycze technologii i informatyki, do których nie miał nabożeństwa.