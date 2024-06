Polacy zakończą Euro 2024 na ostatnim miejscu w grupie – tak samo, jak w 2008, 2012 i 2021 roku. Dwa pierwsze przypadki były o tyle inne, że wtedy na mistrzostwach Europy grało osiem drużyn mniej. Nasz zespół w żadnej z tych edycji imprez nie wygrał meczu, ale też nigdy nie wrócił do domu z kompletem porażek. Teraz to możliwe. I nie będzie to wynik poniżej oczekiwań. Trafiliśmy bowiem do grupy, gdzie nikt nie oczekiwał zwycięstw. Czwarte miejsce jest zgodne z przewidywaniami.

Reklama

Trafiliśmy do grupy, gdzie nikt nie oczekiwał zwycięstw. Czwarte miejsce jest zgodne z przewidywaniami. Awansowaliśmy na Euro 2024 jako ostatni zespół, odpadliśmy pierwsi i jesteśmy jedynym zespołem tego turnieju, który po dwóch kolejkach stracił szansę na 1/8 finału.

Kibice po porażce z Austriakami (1:3) mieli kaca, bo spotkanie przeciwko Holendrom (1:2) dało nadzieję, że polski piłkarz może grać odważnie i nawiązać rywalizację z przedstawicielami wyższej futbolowej kultury. Przy okazji meczu w Berlinie za deklarowaną przez Michała Probierza filozofią nie poszedł jednak skład. Selekcjoner wybrał tych, którzy więcej biegają, a nie lepiej grają w piłkę.

Polska — Francja. Przewidywany skład reprezentacji Polski

- Wyjdziemy na boisko i będziemy robić swoje – zapowiada teraz Krzysztof Piątek. - Cechą futbolu jest to, że po nieudanym występie zawsze jest ten kolejny mecz. Chcemy pokazać wszystkim, że nie ma tu ludzi z przypadku – dodaje Dawidowicz, który z Austriakami zawinił przy dwóch golach.