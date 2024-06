Polska zremisowała z Francją 1:1 w swoim ostatnim meczu w razie grupowej Euro 2024. Remis oznacza, że Polska wraca do domu z Niemiec z jednym punktem — wcześniej Polacy przegrali z Holandią 1:2 i z Austrią 1:3.



Kacper Urbański po meczu Polska-Francja: Pokazaliśmy się z dobrej strony, momentami przeważaliśmy

- Jeżeli chodzi o mecz jestem bardzo dumny, że pokazaliśmy się z dobrej strony, momentami prowadziliśmy grę, przeważaliśmy. Czasami wiadomo, nie mieliśmy tej piłki, musieliśmy biegać za piłką. Ale to jest Francja, reprezentacja, która była mistrzem świata i wiedzieliśmy, że ten moment nadejdzie bez piłki — mówił po meczu Urbański.



Czytaj więcej Piłka nożna Polska - Francja 1:1. Remis w nagrodę za odwagę Polacy zremisowali z Francuzami 1:1 w ostatnim meczu Euro 2024 i wracają do kraju z podniesioną głową. To był mecz, który daje nadzieję, że jesienią gra reprezentacji przyniesie kibicom więcej uśmiechu.

- Chcieliśmy atakować, chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony - dodał.



Kacper Urbański: Będę chciał się bawić grą

- Dobrze się czujemy z chłopakami, z Kubą (Moderem), z Zielkiem (Piotrem Zielińskim), z Sebkiem (Szymańskim) w środku, ale nie tylko. Wszyscy się dobrze rozumiemy. Jak staramy się prowadzić grę, to idzie nam dobrze. Jak jesteśmy wolni mentalnie, staramy się prowadzić grę, to nam się to udaje momentami — mówił też Urbański.