Momenty w tym meczu od początku były. Byliśmy słabsi, ale nie — bezradni. Zdarzały się szybkie akcje, skoki do pressingu, dryblingi oraz strzały

Selekcjoner przy okazji meczu w Dortmundzie zdefiniował reprezentacji Polski ustawienia domyślne, bo skoro to spotkanie miało być pierwszym etapem przygotowań do Ligi Narodów i eliminacji mundialu, to podobny zespół powinniśmy zobaczyć także na boisku jesienią.

Miejsce w bramce zajął Łukasz Skorupski. Probierz postawił też na sprawdzoną obronę (Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek) oraz duet wahadłowych (Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski), a także wspierających Lewandowskiego Jakuba Modera, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego i Kacpra Urbańskiego, czyli ludzi, których piłka nie parzy.

To sprawiło, że choć byliśmy słabsi, to na pewno nie bezradni. Zdarzały się szybkie akcje, skoki do pressingu, dryblingi oraz strzały. Polacy robili wszystko, aby - mimo czwartego miejsca w grupie - zdobyć tym występem jak najwięcej nadziei oraz uśmiechu.

Francuzi pisali, że „brak zwycięstwa nad Polakami będzie wymagał wysiłku”, a „L'Equipe” sugerowała nawet, że Didier Deschamps da szansę „fryzjerom”, czyli rezerwowym, lecz on zagrał niemal na galowo. Francuzi byli groźni, a Polaków niepokoił zwłaszcza Mbappe, ale nie czuliśmy, że nasi piłkarze mogą jedynie czekać na nieuniknione — aż rywalom faulem w polu karnym pomógł Kiwior.