Adam Buksa, który ma za sobą udany sezon w Antalyasporze (16 goli w lidze), zna wielu piłkarzy naszych rywali, bo prawie połowa powołanych na Euro 2024 występuje na co dzień w Turcji.

- Z jednej strony to doświadczeni jakościowo zawodnicy, z drugiej - młodzi obiecujący gracze, którzy potrafią zrobić wiele z piłką. Czeka nas bardzo interesujące spotkanie - przekonuje Buksa. - Twardo stąpamy po ziemi, ale znamy swoją wartość i wiemy, że stać nas na wygrywanie takich meczów jak z Ukrainą. Będziemy chcieli pokonać również Turcję, bo każde zwycięstwo napędza i potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Euro 2024. Pierwszy duży turniej Adama Buksy

Dla Buksy będzie to pierwszy duży turniej. Na mundial w Katarze nie pojechał przez kontuzję.

- Wiem, co czuje Arek Milik, bo sam przez to przechodziłem. Bardzo mi przykro. Nie rywalizowaliśmy ze sobą, lecz się wspieraliśmy. Jestem zadowolony ze spotkania z Ukrainą, choć pewien niedosyt pozostał. Myślę, że moja rola w reprezentacji i wachlarz możliwości może być dużo szerszy niż to, co do tej pory pokazałem. Na Euro chcę wypaść jak najlepiej w każdym meczu, w którym dostanę szansę - zapowiada polski napastnik.