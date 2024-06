Bartosz Salamon przed Euro 2024: To może być nasza tajna broń

Z wysokości trybun wydawało się, że długie piłki za plecy sprawiały wam problemy.

Czasami pomocnicy i napastnicy nie atakowali gracza z piłką, a my mimo wszystko wychodziliśmy wysoko. W obronie graliśmy dużo jeden na jednego. Czymś takim zapraszasz przeciwnika do zagrania długiej piłki i wejścia w sektor niebezpieczny dla nas. Na pewno to przeanalizujemy i będziemy się starali to poprawić, bo takich zagrożeń trzeba unikać.

Holandia czy Francja mogą to wykorzystać.

To jest ryzykowna gra, bo mają dobrych napastników. Trzeba znaleźć balans między wychodzeniem wysoko do pressingu, a obroną niską i kompaktową.

Stałe fragmenty gry wyglądają na dopracowane. Czujecie się w tym mocni?