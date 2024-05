Grający w eksperymentalnym składzie Real rozbił w sobotnie popołudnie Cadiz 3:0, a po meczu z trybun Santiago Bernabeu słychać było już śpiewy “Campeones, campeones”, choć do pełni szczęścia Królewscy potrzebowali jeszcze potknięcia Barcelony.

Piłkarze Xaviego rozpoczęli spotkanie z Gironą z przytupem - tak, jakby chcieli jak najszybciej zrewanżować się za grudniową porażkę 2:4 przed własną publicznością.

Girona - Barcelona. Jak zagrał Robert Lewandowski?

Już po trzech minutach Katalończycy objęli prowadzenie, gdy efektownym uderzeniem popisał się Andreas Christensen. Radość trwała jednak krótko, bo kilkadziesiąt sekund później wyrównał trafieniem głową Artem Dowbyk. Lider klasyfikacji strzelców zdobył 20. bramkę w sezonie.

Robert Lewandowski tracił do niego w tym momencie już cztery gole, ale Polak dostał szansę pod koniec pierwszej połowy, by utrzymać do Ukraińca dystans w klasyfikacji, i okazji nie zmarnował. Lamine Yamal wywalczył rzut karny, a Lewandowski w swoim stylu wykorzystał jedenastkę.