Michel, twórca sukcesu Girony, zwraca uwagę na fakt, że dobre wyniki przełożyły się na zainteresowanie zespołem.

- To uznanie dla naszego klubu, idei i projektu. Mamy tylko dwie bramki mniej od Realu Madryt. To byłby bardzo miły akcent, gdybyśmy zostali najskuteczniejszą drużyną w La Lidze. Do tego Dowbyk walczy o tytuł króla strzelców. To najlepszy dowód, jaką wykonaliśmy pracę - mówi Michel.

Xavi o przyszłości Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Xavi twierdzi, że rywalizacja o trofeum Pichichi nie jest obecnie priorytetem, najważniejsze to zająć drugie miejsce w tabeli.

- Jeśli oprócz tego dostaniemy Trofeo Zamora (dla najlepszego bramkarza - przyp. red.) lub Pichichi, przyjmiemy je z przyjemnością - tłumaczy trener Barcelony. Zapytany o przyszłość Lewandowskiego, który zapowiedział, że chce pozostać w Katalonii, nabrał wody w usta. - Bardzo cenimy Roberta, ale na takie rozmowy przyjdzie czas po sezonie - podkreślił Xavi.

